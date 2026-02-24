A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na noite desta segunda-feira (23), no Plenário Dr. Tancredo Neves, o lançamento oficial da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família. O evento, aberto ao público, marcou a instalação do colegiado instituído pela Resolução nº 3/2025, de 1º de outubro de 2025, de autoria da Mesa Diretora 2025/2026, com base no Projeto de Resolução nº 3/2025, apresentado pelo vereador Lúcio Donizete.

A Frente Parlamentar tem como objetivo promover debates, propor políticas públicas e desenvolver ações voltadas à valorização da vida e ao fortalecimento da família no município. A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo barbarense com pautas relacionadas à proteção da vida e à promoção dos valores familiares.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades e lideranças. Entre os convidados, esteve o secretário da Família de Osasco, Marcelo Couto, que destacou a importância da criação de políticas públicas voltadas à defesa da vida e ao fortalecimento da estrutura familiar.

Também foi exibido vídeo com mensagem do deputado estadual Rogério Santos, coordenador da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que justificou ausência por compromissos de agenda, mas manifestou apoio à iniciativa.

Bispo mandou vídeo pra Câmara

O evento contou ainda com a participação do padre Claudemir da Silva, que abordou a defesa do direito à vida, além de mensagem em vídeo do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, que enviou palavra de fé aos presentes. O pastor Milanez também se pronunciou, ressaltando a importância do fortalecimento da família como base da sociedade.

Prestigiaram a cerimônia os vereadores Alex Dantas, Cabo Dorigon, Juca Bortolucci, Gustavo Bagnoli e Paulo Monaro, além do presidente da Câmara, Júlio César Kifú. O vice-prefeito Felipe Sanches também esteve presente e destacou a relevância da união entre os poderes e a sociedade civil na construção de políticas públicas que promovam a vida e a família.

A Câmara Municipal agradeceu a presença do público e reforçou o convite para que a população acompanhe e participe das ações desenvolvidas pela nova Frente Parlamentar.