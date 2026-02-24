O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a realização de estudo técnico e posterior execução de obras na rampa de acesso para embarcações localizada na Avenida José Ferreira Coelho, na orla da Praia dos Namorados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o parlamentar, cidadãos que utilizam o local relataram que a rampa está apresenta buracos, valetas profundas e desníveis acentuados, dificultando a manobra de veículos com carretas, situação constatada em visita ao espaço. Há ainda registros de embarcações que ficaram presas na via de acesso.

Fala Rovina

“A orla é um espaço de lazer importante para a população. Precisamos garantir condições adequadas para que as famílias possam utilizar o local com segurança e tranquilidade”, afirma Dr. Rovina.

O documento sugere a concretagem do trecho inicial até a rampa de acesso à água, o nivelamento do solo, a correção dos desníveis e a adequação da drenagem, com o objetivo de garantir mais segurança, acessibilidade e melhores condições de uso do espaço público. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Talitha De Nadai prestigia Festa do Atleta da Natação Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) participou, na última sexta-feira (20), da Festa do Atleta promovida pela equipe da Natação Americana, projeto do qual é madrinha. O evento marcou a apresentação oficial dos atletas para a temporada, além da realização das fotos oficiais individuais.



A confraternização reuniu atletas, familiares, equipe técnica e apoiadores, celebrando o início de mais um ano de dedicação ao esporte e fortalecimento do trabalho desenvolvido pela associação, que há anos vem formando talentos e incentivando a prática esportiva em Americana. Além disso, a Natação Americana tem equipe de alto rendimento que participação de grandes competições nacionais e internacionais.

Durante o evento, Talitha destacou a importância do esporte na formação de crianças e adolescentes.

“Ser madrinha da Natação Americana é uma honra. O esporte transforma vidas, ensina disciplina, responsabilidade e trabalho em equipe. Ver essas crianças e jovens sendo apresentados oficialmente para uma nova temporada reforça a importância de continuarmos investindo e apoiando projetos sérios como este”, afirmou a vereadora.

A vereadora também parabenizou a diretoria, os treinadores e as famílias pelo empenho e compromisso com o desenvolvimento dos atletas. “O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social e de construção de valores. A Natação Americana é um orgulho e leva o nome de nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, completou.

Talitha destinou em 2025 emenda impositiva para compra do aquecedor para a piscina do Centro Cívico e esse ano também destinou parte da emenda para a natação da cidade.