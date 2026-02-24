Brasileiros voltam a crescer nas universidades dos EUA — dados oficiais revelam tendência e impacto migratório

O número de brasileiros matriculados em universidades dos Estados Unidos voltou a crescer após a retração provocada pela pandemia. Dados recentes do relatório Open Doors, do Institute of International Education, apontam recuperação consistente das matrículas internacionais, especialmente em cursos de mestrado e doutorado, com destaque para áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

O Brasil mantém posição de destaque entre os países latino-americanos que mais enviam estudantes aos Estados Unidos. A retomada acompanha o movimento global de mobilidade acadêmica e a estratégia das universidades americanas de fortalecer pesquisa, inovação e captação de talentos estrangeiros.

Além da reputação acadêmica, o fator financeiro tem papel relevante nesse crescimento. Bolsas integrais e parciais, assistências de ensino e pesquisa, além de isenções de tuition, continuam sendo mecanismos fundamentais para viabilizar a permanência de estudantes internacionais — especialmente em programas de doutorado, nos quais o financiamento completo é predominante em instituições de pesquisa.

Cursos ligados à inteligência artificial, ciência de dados, saúde pública e engenharia ambiental figuram entre os mais procurados. O interesse acompanha a necessidade do mercado americano por profissionais altamente qualificados e a conexão direta entre universidades e o setor privado.

Para o estudante brasileiro, o momento também é considerado estratégico. A valorização de currículos internacionais, a possibilidade de experiências profissionais durante o curso e o acesso a ecossistemas de inovação ampliam o apelo do ensino superior americano.

O visto F-1, destinado a estudantes internacionais, permite estágios acadêmicos e, sob determinadas condições, autorização temporária de trabalho por meio do Optional Practical Training (OPT). No entanto, especialistas alertam que o planejamento migratório deve começar antes mesmo do embarque.

De acordo com o advogado de imigração Murtaz Navsariwala, o crescimento do fluxo exige atenção redobrada às regras migratórias. “O aumento do número de brasileiros nas universidades americanas reflete tanto a retomada da mobilidade acadêmica quanto a estratégia dos Estados Unidos de atrair talentos qualificados. No entanto, estudar no país exige planejamento migratório desde o primeiro dia. O visto F-1 oferece oportunidades importantes, como o OPT, mas o estudante precisa manter total conformidade com as regras para preservar futuras possibilidades de visto de trabalho.”

Segundo o advogado, o histórico acadêmico nos EUA pode fortalecer aplicações futuras para vistos profissionais, mas a permanência definitiva não é automática. “Ter um diploma de uma universidade americana, especialmente em áreas tecnológicas, pode representar um diferencial competitivo significativo. Ainda assim, o sistema migratório americano é técnico e baseado em requisitos específicos. Cada decisão durante o período acadêmico pode impactar aplicações futuras. Estratégia e orientação adequada fazem diferença.”

O advogado ressalta que cada caso deve ser analisado individualmente e que as informações gerais não substituem orientação jurídica personalizada.

Embora países como Canadá e Reino Unido também disputem estudantes internacionais, o sistema universitário dos Estados Unidos mantém vantagem em volume de pesquisa, diversidade institucional e integração com o mercado. A tendência para os próximos ciclos acadêmicos é de continuidade do crescimento moderado, com a internacionalização permanecendo como prioridade institucional.

Para estudantes brasileiros interessados em pós-graduação no exterior, o cenário combina oportunidade e competitividade. Domínio do inglês acadêmico, organização financeira inicial e planejamento migratório estruturado são apontados como fatores decisivos.

