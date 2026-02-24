Hortolândia promoverá oficina gratuita de Ovos de Páscoa

Inscrições de projeto da Prefeitura começaram nesta segunda-feira (23)

Que tal aprender a fazer algumas delícias de chocolate, típicas da chamada “Semana Santa”? Se você pretende obter uma renda extra neste período ou simplesmente alegrar a família, atenção a esta mensagem. A Prefeitura de Hortolândia promoverá no dia 12 de março uma oficina de ovos de Páscoa, totalmente gratuita. A ação é de responsabilidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Há 30 vagas disponíveis. Podem se inscrever pessoas com 16 anos ou mais, moradoras da cidade. As inscrições começam nesta segunda-feira (23), por meio do portal Fácil Hortolândia (veja passo a passo abaixo), e se estendem até o dia seis de março ou enquanto houver vaga.

A oficina, de 4 horas, será dada pela confeiteira Tainam Carvalho, profissional que conduziu oficinas anteriormente. A formação acontecerá no período da tarde, das 13h às 17h, na Cozinha Escola da Prefeitura, na Avenida Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.

Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe da Cozinha Escola pelo telefone (19) 3845-6630 ou pelo WhatsApp (19) 99976-6799 para receber orientações.

Veja abaixo o passo a passo para se inscrever:

1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Ângulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, especificar o objetivo do curso, exemplo: empreender, aprimorar alimentação ou qualificar-se para o mercado de trabalho

8. Levar RG ou CNH e comprovante de endereço para verificação no dia do curso

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.

