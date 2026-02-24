Prefeitura realiza Audiência Pública da Fazenda na próxima quarta-feira (25

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove, no próximo dia 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira), às 14 horas, audiência pública para a apresentação dos dados financeiros referentes ao 3º quadrimestre de 2025. Durante o encontro, serão apresentados relatórios detalhados sobre receitas, despesas, investimentos e demais indicadores fiscais do período.

A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e atende às determinações da legislação federal vigente. O evento é aberto ao público e será transmitido pelos canais oficiais de comunicação do Legislativo (TV Câmara) e da Administração Municipal (Rádio Santa Bárbara FM – 95,9 MHz).