O Grupo DPSP, dono das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, abre 400 vagas de emprego no interior do estado de São Paulo. As oportunidades são para atuação no novo centro de distribuição da companhia, localizado na cidade de Nova Odessa.

As vagas são destinadas ao cargo de auxiliar de operação, auxiliar de logística, entregador e motorista. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e ter o ensino médio completo. Para vagas de motorista, é exigida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D. Não é necessária experiência anterior, o que torna a iniciativa uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, inclusive para quem busca o primeiro emprego.

As vagas oferecem benefícios como plano de saúde e odontológico, cesta básica, seguro de vida, TotalPass, vale transporte, vale refeição, convênios farmácia e participação nos resultados (PPR).

O novo centro de distribuição de Nova Odessa possui mais de 20 mil metros quadrados de área, 36 docas, tecnologia moderna e capacidade de expedição para abastecer até 400 lojas da rede, fortalecendo a operação logística da companhia na região.

Mais informações sobre as vagas estão disponíveis na página de carreiras do Grupo DPSP: Link.

Drogarias e as vagas

Os interessados podem realizar a inscrição diretamente pelo link:

Auxiliar: Link

Entregador: Link

Motorista: Link

Além disso, o Grupo DPSP também conta com vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs), Jovem Aprendiz e Estágio. Confira as oportunidades: Link

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco, com 132 anos, e Drogaria São Paulo, de 82 anos de história e tradição. A companhia é uma das maiores redes do varejo farmacêutico com mais de 1.650 lojas em nove estados do Brasil, além do Distrito Federal.

Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo, com uma Central de Relacionamento ao Cliente para suporte e auxílio no pós-venda. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.