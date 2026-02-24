Santa Bárbara: EMEI “Antônio Mollon” terá troca completa do telhado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste dará continuidade às melhorias na EMEI “Antônio Mollon”, localizada no bairro Mollon IV. Após a substituição do piso e a construção de um novo pátio, a unidade contará agora com a troca completa do telhado.

Nesta semana, as equipes iniciaram a substituição das telhas de amianto por telhas termoacústicas, mais adequadas e eficientes para este tipo de edificação, proporcionando maior conforto térmico e melhores condições para alunos e profissionais da Educação.

Os serviços de manutenção, reforma e adequação são realizados ao longo de todo o ano em todas as unidades escolares do município, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação, garantindo a conservação dos espaços e a qualidade do ambiente escolar.

