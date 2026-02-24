Pelo segundo ano consecutivo, Hortolândia é a cidade do Estado com mais de 200 mil habitantes a ter menos mortos no trânsito

Desde a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Hortolândia em 2017, o foco do município é aumentar as ações que garantem um trânsito seguro e sem mortes, preservando vidas na cidade. Ano após ano, os números mostram quedas expressivas nos acidentes com vítimas fatais e, em 2025, não foi diferente. De acordo com dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), pelo segundo ano consecutivo, Hortolândia foi a cidade com mais de 200 mil habitantes em todo o Estado de São Paulo a registrar o menor número de acidentes com vítimas fatais no trânsito. Segundo o sistema, foram computadas, dentro das vias municipais, dez mortes no período.

“Os números apresentados são frutos de diversas ações que acontecem desde 2017. Hortolândia repete a marca obtida em 2024 como a cidade com mais de 200 mil habitantes no Estado e menos óbitos fatais no trânsito. Além disso, desde 2020, a evolução na segurança viária é notória já que, naquele ano, Hortolândia figurava na décima quarta colocação neste mesmo ranking e, agora, pelo segundo ano seguido, é a primeira no quesito. O trabalho continua para zerarmos o número de acidentes com vítimas fatais nas vias de Hortolândia”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

EVOLUÇÃO NA SEGURANÇA VIÁRIA

O conjunto de ações para fortalecer a segurança viária segue reforçado. Em 2022 Hortolândia já havia registrado queda de acidentes com mortes nas principais avenidas que, inclusive, são ligações para rodovias que cortam a cidade e até outros municípios. No mesmo ano, foi revisado o plano de mobilidade urbana. Em 2021,foi cumprida a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação ao baixo número de acidentes.

AÇÕES QUE SALVAM VIDAS

Para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Os dispositivos começaram a funcionar em janeiro de 2019. Além disso, acontecem, periodicamente, mutirão de Tapa-Buraco em todas as regiões, reforço da sinalização de solo e atividades educativas.

META DA ONU CUMPRIDA EM HORTOLÂNDIA

Na comparação entre 2017 e 2021, houve uma redução de 79% nos acidentes com vítimas nas ruas e avenidas dentro dos limites do município. Com isso, a cidade cumpriu, naquele ano, a meta estipulada pela ONU (Organizações das Nações Unidas) na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, regulamentada pela instituição apontando que até 2030, governos de todo o planeta devem tomar novas medidas para prevenir os acidentes com vítimas.