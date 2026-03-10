A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (9) sessão solene para entrega do prêmio “Mulheres Destaque do Ano” a dezenove homenageadas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foram homenageadas as indicadas pelos parlamentares da Casa: Azélia de Fátima Barbosa dos Santos (indicada pela vereadora Leonora Périco), Daiane Cristina da Silva (Leco Soares), Dorcelina Magali Miller Torrezan (Levi Rossi), Ilce Carnaval de Mello Worschech (Talitha De Nadai), Jéssica Pollyane Neves Paulo Archanjo (Jacira Chávare), Joana Rosa Cuaino Covolan (Lucas Leoncine), Juliana Zanetti (Jean Mizzoni), Léa Aparecida Borges (Juninho Dias), Lilica Amancio (Gualter Amado), Lorraine Francia Celistrino (Renan de Angelo), Maine Corral Furlan (Roberta Lima), Maria Neide Vieira (Professora Juliana), Mariana de Abreu Gomes (Léo da Padaria), Mariana Lopes de Camargo do Nascimento (Dr. Wagner Rovina), Raimunda Serra (Pastor Miguel Pires), Regiane Cristina Feltran Rugero (Thiago Brochi), Telma Mara Ramos (Fernando da Farmácia), Thaís Marins (Marcos Caetano) e Vânia Regina de Souza Pinto (Gutão do Lanche).

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), destacou as contribuições das homenageadas para o desenvolvimento do município. “Em outras oportunidades, ao indicar algumas mulheres para homenagens, recebia como resposta um ‘eu não mereço’. Todas vocês aqui presentes merecem sim serem homenageadas, cada uma com sua contribuição para a sociedade, seja na saúde, seja na educação ou na assistência social. Hoje temos representantes de todas as esferas. Fico muito feliz de participar desse momento e ver a quantidade de mulheres atuantes em Americana. As mulheres são a base da humanidade, sem elas não estaríamos aqui hoje”, comentou.

A policial militar Regiane Cristina Feltran Rugero discursou representando as homenageadas e ressaltou a importância da mulher na sociedade e a luta pela igualdade na sociedade. “Faço o uso da palavra nessa Casa com grande honra, para prestar uma justa homenagem a todas as mulheres aqui presentes, especialmente as agraciadas com a premiação “Mulheres Destaque do Ano”. Nesta oportunidade também celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data que representa muito mais que uma comemoração, simboliza luta, a coragem, a resiliência e as conquistas das mulheres ao longo da história. Hoje celebramos e reconhecemos o valor das mulheres em todas as áreas da sociedade. Mulheres que com dedicação, competência e sensibilidade, contribuem diariamente com o desenvolvimento de nossas famílias, nossas instituições e de toda a comunidade”, discursou.

Homenageadas na Câmara

As homenageadas com o Prêmio Mulheres Destaque do Ano 2026:

Azélia de Fátima Barbosa dos Santos (Leonora Périco)

Mudou-se para Americana em 1994, onde construiu sua trajetória familiar e comunitária. Evangélica, dedica-se há 22 anos à coordenação da Secretaria do Círculo de Oração da Igreja Assembleia de Deus Belém, exercendo papel ativo na organização e apoio às atividades religiosas.

Daiane Cristina da Silva (Leco Soares)

Servidora pública concursada desde 2010, trabalhou no CREAS, CRAS e Creche do Idoso. Há nove anos integra o Fundo Social de Solidariedade, onde é responsável pela organização das doações e pelo controle de estoque, contribuindo diretamente para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Dorcelina Magali Miller Torrezan (Levi Rossi)

Formada em Teologia, ministra a palavra desde os 14 anos. Esposa do pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira – Campo de Machadinho, exerce papel ativo na liderança da igreja, desenvolvendo ações de amparo espiritual e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade emocional e social, com destacada atuação no Círculo de Oração das Irmãs Beneficentes da Catedral de Madureira.

Ilce Carnaval de Mello Worschech (Talitha De Nadai)

Pedagoga e Psicopedagoga Clínica, licenciada em Educação Artística/Artes Plásticas, com habilitação em Deficiência Intelectual e especialização na inclusão de pessoas com deficiência. Dedica-se há 27 anos à APAE de Americana, onde atualmente exerce a função de Diretora da Escola de Educação Especializada.

Jéssica Pollyane Neves Paulo Archanjo (Jacira Chavare)

Ingressou na primeira turma de guardas municipais femininas em 2010. Em 2024, assumiu a função de subinspetora, atuando no controle operacional. Em julho de 2025, foi promovida a inspetora, responsável pela Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, voltada à proteção, acolhimento e orientação de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Joana Rosa Cuaino Covolan (Lucas Leoncine)

Atua há cerca de 30 anos como voluntária no CIJOP e na Paróquia do Senhor Bom Jesus, sendo nos últimos anos liderança de uma equipe de mulheres voluntárias, contribuindo nas tradicionais quermesses, feiras e demais ações beneficentes realizadas ao longo do ano. Também se dedica à cultura, participando do Coral Vocallis, representando Americana em festivais e eventos dentro e fora do município.

Juliana Zanetti (Jean Mizzoni)

Fundadora do Projeto Esperançar, organização social que atende aproximadamente 30 famílias e cerca de 150 crianças em situação de vulnerabilidade nos bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios e Cidade Jardim. Desenvolve atendimento a mulheres vítimas de abandono ou violência, famílias em situação de desemprego e crianças expostas à vulnerabilidade social, realizando ações comunitários em datas como Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

Léa Aparecida Borges (Juninho Dias)

Moradora do bairro Antônio Zanaga há décadas, tornou-se referência de apoio e participação comunitária. Desde a criação do Instituto Jr Dias, atua de forma voluntária e ativa, oferecendo suporte essencial às ações desenvolvidas em prol de famílias, crianças e jovens, contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento social da comunidade.

Lilica Amancio (Gualter Amado)

Palhacinha voluntária do grupo Pernas da Alegria, integra equipe que desenvolve ações voltadas à promoção da mobilidade e inclusão de crianças com deficiência, por meio da doação de cadeiras de rodas adaptadas. Também é idealizadora de iniciativas como a “Serenata do Amor”, o Bloco de Carnaval Amigos da Lilica e a Carreta de Natal com o Coral Vozes Especiais, ampliando continuamente as ações de inclusão e solidariedade.

Lorraine Francia Celistrino (Renan de Angelo)

Formada em Direito em 2016, atua com foco no Direito da Saúde. Dedica-se a ações judiciais para garantir o acesso a fórmulas alimentares especiais para crianças com alergia alimentar, medicamentos e insumos essenciais. Desenvolve projetos de inclusão e conscientização em escolas e creches, promovendo informação qualificada a alunos, pais e profissionais da educação.

Maine Corral Furlan (Roberta Lima)

Médica-veterinária, especializada em Anestesia, atualmente é diretora administrativa do Hospital Veterinário da FAM, onde atende animais domésticos, silvestres e exóticos, prestando serviços à comunidade regional. Participa ainda de ações de saúde animal, controle populacional e campanhas de castração realizadas em parceria com o Poder Público Municipal.

Maria Neide Vieira (Professora Juliana)

Empreendedora no setor de moda, transformou a costura em um ateliê especializado no aluguel de trajes para casamentos e formaturas, consolidando-se no segmento em Americana. Desenvolve relevante trabalho social, onde esteve por cinco anos à frente da Pastoral da Criança, exercendo atualmente a presidência de entidade social no município.

Mariana de Abreu Gomes (Léo da Padaria)

Atua no mercado financeiro há 18 anos, sendo 8 deles dedicados ao Sicredi, onde exerce papel relevante na promoção de iniciativas sociais e educacionais com impacto positivo e sustentável nas comunidades. No município de Americana, destaca-se pela atuação em projetos como “A União Faz a Vida”, Árvore Solidária e Campanha União Solidária. Em 2026, as ações resultaram na arrecadação de mais de 7 milhões de reais, impactando mais de 360 mil pessoas e beneficiando centenas de instituições.

Mariana Lopes de Camargo do Nascimento (Dr. Wagner Rovina)

Compradora no setor de medicamentos e perfumaria, enfrentou em 2020 o diagnóstico de câncer de mama. A experiência pessoal a motivou ao voluntariado, integrando há três anos a Associação Anjos da Alegria, dedicando-se a visitas hospitalares, levando alegria e acolhimento a pacientes. Também passou a atuar como voluntária no Hospital da Mulher, em São Paulo.

Raimunda Serra (Pastor Miguel Pires)

Assistente social, há 17 anos integra o Movimento Social de Moradia ASTA, atuando como voluntária na entidade e no Projeto Anjos da Noite há mais de uma década. Com experiência no Hospital Municipal de Americana, atualmente exerce a função de assistente social na Igreja do Evangelho Quadrangular Templo da Vitória, na Praia Azul. Atua ainda como palestrante, defensora dos direitos dos usuários do SUS.

Regiane Cristina Feltran Rugero (Thiago Brochi)

Ingressou na Polícia Militar em 2014. Em 2020 alcançou a graduação de 3º Sargento, após concluir o curso de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Possui licenciatura em Pedagogia, graduação em Engenharia Civil e em Gestão Pública, além de pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal Militar. Desde 2018 atua no 19º Batalhão, onde desempenha a função de Auxiliar na Seção de Planejamento Operacional e Treinamento.

Telma Mara Ramos (Fernando da Farmacia)

Formada em Pedagogia, é empreendedora no bairro Jardim São José, onde atua como proprietária de um armazém. Dedicou-se por 15 anos como catequista na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e, por duas décadas, exerceu trabalho voluntário na mesma comunidade, contribuindo para a formação religiosa e social de diversas famílias. Mãe de filho com AME tipo 1, assumiu com responsabilidade a condução da rotina familiar, conciliando os cuidados intensivos com a vida profissional e comunitária.

Thaís Marins (Marcos Caetano)

Formada em Teologia, iniciou seu ministério na Igreja do Nazareno Central de Americana, onde atuou por 10 anos no cuidado pastoral e no desenvolvimento de projetos voltados ao fortalecimento familiar e espiritual da comunidade. Atualmente, é pastora e vice-presidente na Freedom Church, em Americana, onde desenvolve trabalho voltado ao acolhimento, ensino bíblico, fortalecimento de famílias e ações sociais.

Vânia Regina de Souza Pinto (Gutão do Lanche)

Católica atuante, participa há mais de duas décadas da pastoral da Criança, onde iniciou como líder comunitária, e posteriormente tornou-se coordenadora, primeiro na Paróquia São Jerônimo e atualmente na comunidade da Paróquia Santa Rita de Cássia.