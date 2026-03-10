A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira (10) a 8ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, os vereadores devem apreciar três projetos e três moções, todos em discussão única e votação nominal, conforme previsto no Regimento Interno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Inicialmente, será apreciado o Projeto de Lei nº 34/2025, de autoria da vereadora Esther Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração de uma metodologia de acompanhamento dos programas e ações destinados às mulheres, bem como sua divulgação.

Também será analisado o Projeto de Lei nº 16/2026, de autoria do vereador Juca Bortolucci, com o apoio de outros parlamentares, que institui o Dia Municipal do Espiritismo no calendário oficial do município.

Outro item da pauta é o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2026, de autoria do vereador Paulo Monaro, que concede o título honorífico de “Cidadão Barbarense” ao senhor Antônio Carlos Rodrigues.

Na parte destinada às moções, os parlamentares devem votar três manifestações de aplauso. A Moção nº 149/2026, apresentada pelo vereador Juca Bortolucci, parabeniza o senhor João Pierobon pela realização do 5º Dia de Campo, evento promovido na Capela de Santo Antônio, na região do Sapezeiro.

Já a Moção nº 153/2026, de autoria do vereador Arnaldo Alves, manifesta aplauso ao projeto social “Adote um Idoso” e à sua idealizadora, Isabela Maria Colombo Herreira.

Por fim, a Moção nº 154/2026, da vereadora Esther Moraes, presta homenagem à Etec Polivalente de Americana, às alunas Julianna Heulalia, Maria Martelato Farias e Ana Gil Moreira, do 3º ano do curso técnico de Química, e aos professores e orientadores pedagógicos Denise Rosada Nogueira e Wesley Garcia Utsunomiya, pelo desenvolvimento de um esmalte antifúngico, iniciativa que destaca o talento acadêmico e o incentivo à inovação científica.

Sessão em Santa Bárbara

A reunião tem início às 14 horas, no plenário “Dr. Tancredo Neves”, e é aberta ao público, além de contar com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo barbarense e pela Santa Bárbara FM (95,9Mhz).