Ocorrências atendidas pelo 19º BPM/I nesta segunda-feira (9) resultaram em um menor detido e dois homens presos

Equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a três ocorrências nesta segunda-feira (9), em Santa Bárbara d’Oeste, envolvendo tráfico de drogas, violência doméstica e agressões em ambiente familiar. As ações resultaram na apreensão de um menor e na prisão de dois homens.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, durante patrulhamento na Rua Francisco Fornazari Filho. Policiais da equipe de Operações visualizaram dois indivíduos em uma viela, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura.

Um deles conseguiu se esconder em uma área de mata, enquanto o outro foi acompanhado pelos policiais e detido às margens da Rodovia SP-306. Durante a abordagem, os agentes constataram que se tratava de um menor de idade. Com ele foi encontrada uma bolsa contendo 118 porções de cocaína, 107 porções de crack, dois tabletes de maconha e R$ 378 em dinheiro. Questionado, o adolescente admitiu a prática de tráfico. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde as drogas foram apreendidas e o menor acabou liberado após registro da ocorrência.

Ainda na tarde de segunda-feira, por volta das 14h05, outra equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Belo Horizonte. No local, uma mulher de 33 anos relatou ter sido agredida pelo marido, também de 33 anos, que teria causado lesões em seu braço e no pescoço.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Afonso Ramos, onde passou por atendimento médico e foram constatados hematomas no braço direito, na mão esquerda e no lado direito do pescoço. Após a liberação médica, o casal foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher. O delegado de plantão determinou a prisão do agressor por lesão corporal.

Mais cedo, às 8h22, a Polícia Militar também atendeu uma ocorrência na Avenida da Amizade envolvendo constrangimento ilegal, ameaça, lesão corporal e furto no ambiente familiar. Uma aposentada de 74 anos relatou que o filho, usuário de entorpecentes, passou a madrugada apresentando comportamento agressivo e exigindo dinheiro.

Segundo a vítima, diante da insistência, ela entregou R$ 100 ao filho e posteriormente percebeu o desaparecimento de alguns pertences, como joias, roupas, tênis e dinheiro. O irmão do suspeito informou aos policiais que já havia presenciado discussões e agressões entre os dois.

O homem alegou ter ingerido bebida alcoólica antes de retornar para casa e confirmou ter discutido com o irmão. Todos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão do suspeito foi ratificada pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, lesão corporal e furto. Ele permaneceu à disposição da Justiça.