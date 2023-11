Câmara lança novo vídeo do Hino Municipal de Americana

Hino- A Câmara Municipal de Americana preparou um presente

especial para a cidade no aniversário de 99 anos de emancipação política, comemorado neste domingo, 12 de novembro: o lançamento de um novo vídeo para o Hino Municipal de Americana, com imagens aéreas dos principais pontos da cidade, fotos históricas inéditas e acessibilidade garantida com intérprete de Libras.

Leia + sobre política regional

O Hino Municipal é executado pela Câmara em todas as sessões solenes, sessões ordinárias realizadas em semanas de feriados cívicos e sessões simuladas do CM Jovem. A nova versão do vídeo traz imagens aéreas feitas pelo jornalista Maurício Vargas e o assessor parlamentar Diego Oliveira, ilustrando pontos turísticos e históricos da cidade. Um extenso trabalho de resgate no Arquivo Histórico da CM também resultou no levantamento de fotos ainda não divulgadas ao público, que serão utilizadas pela primeira vez. Outra novidade é a acessibilidade: o hino recebeu a interpretação em Libras, podendo ser acompanhado por pessoas com deficiência auditiva.

O vídeo de Americana será publicado nas redes sociais da CM e ficará disponível para utilização gratuita por escolas, instituições, empresas e demais órgãos públicos e privados da sociedade. Esta será a primeira vez que um vídeo oficial do hino, com imagens atualizadas da cidade, ficará disponível à população.

“Desde o início do ano temos trabalhado em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação no projeto de um novo vídeo para o Hino Municipal, que necessitava urgentemente de uma atualização. É um símbolo da nossa cidade que deve e merece ser difundido, trazendo agora imagens aéreas inéditas e que retratam as belezas de Americana. Esperamos que toda a população aprecie e divulgue o hino, para que se torne ainda mais conhecido pelos americanenses”, comentou o presidente vereador Thiago Brochi (sem partido).

O novo vídeo será divulgado nas suas redes sociais neste domingo, 12 de novembro, quando se comemora o aniversário de emancipação política, fato que ocorreu em 12 de novembro de 1924, com a publicação da lei estadual que criou o município de Vila Americana.

O vídeo poderá ser acessado no canal do Youtube (www.youtube.com/cmamericana), na página do Facebook (www.facebook.com/CamMunicipaldeAmericana) e no perfil no Instagram (www.instagram.com/camamericana)

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais e faça parte do nosso grupo do whatsapp