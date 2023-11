Prefeitura recupera sinalização viária da Rua Fernando de Camargo

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), iniciou nesta quarta-feira (8) a recuperação da sinalização de solo da Rua Fernando de Camargo, no Centro.

A equipe da Utransv realizou a pintura da rotatória, entre a Rua Fernando de Camargo e a Rua dos Professores, além da revitalização das sinalizações de PARE, faixas de pedestre, faixas contínuas e tracejadas.

“Com a intervenção do DAE para a ligação da subadutora, foi necessária a recuperação da sinalização horizontal, que auxilia na segurança viária dos motoristas e pedestres”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

LEIA TAMBÉM: EMEI Corimbó recebe troféu do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP