DAE avança com desinsetização em bairros da região do Jardim Guanabara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avança com a desinsetização das redes coletoras de esgoto em um novo conjunto de bairros. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados no Jardim Guanabara, Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, Jardim Novo Horizonte e Jardim Lizandra.

Para combater as baratas, é utilizado inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita. O controle de ratos passa pelo uso de inseticida em forma de iscas sólidas.

O DAE ressalta que, durante a aplicação dos produtos, é comum a fuga de baratas por meio das tampas metálicas dos poços, mas elas morrem em pouco tempo. Os inseticidas possuem as características de aderir ao meio em que são aplicados e de ter ação prolongada, combatendo novas infestações por um longo período.

LEIA TAMBÉM: Nova Odessa aciona CPFL Paulista sobre postes afetados em temporal

“É um trabalho constante que realizamos em toda a cidade. Combatendo as baratas, conseguimos diminuir o número de escorpiões, seus predadores”, destaca o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A próxima região a receber a desinsetização será a Praia Azul. O novo ciclo do trabalho começou em setembro e desde então já foram atendidos os seguintes bairros: Jd. da Balsa 1 e 2, Jd. Pacaembu, Jd. das Orquídeas, Jd. Mário Covas, Jd. Santa Rosa, Jd. São Jerônimo, Jd. da Paz, Pq. da Liberdade, Pq. Gramado, Vila Dainese, Jd. São Roque, Pq. das Nações, Morada do Sol, Catarina Zanaga, Vale do Rio Branco, Jd. São Domingos e Jd. Bela Vista. O objetivo é, em 12 meses, abranger novamente todas as regiões do município.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP