Câmara de Nova Odessa recebe evento gratuito sobre saúde da mulher
Palestra e roda de conversa abordam autocuidado feminino e integram a programação do Outubro Rosa, com entrada gratuita ao público
Leia Mais notícias da cidade e região
A Câmara Municipal de Nova Odessa sedia nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, o evento “Dentro em Movimento”, uma palestra e roda de conversa sobre autocuidado feminino, dentro da programação do Outubro Rosa. A atividade será realizada das 14h às 17h, no plenário da Câmara (Avenida João Pessoa, 1.599), e é aberta ao público.
O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou a importância em oferecer a atividade para os servidores da Casa e todo o público local. “A Câmara de Nova Odessa tem orgulho de apoiar o ‘Dentro em Movimento’, um evento que coloca a saúde da mulher em primeiro lugar. Parabenizo a vereadora Priscila Peterlevitz pela iniciativa e pelo compromisso com nossa comunidade.”, afirmou.
A iniciativa é da Procuradoria da Mulher do Legislativo, que vem promovendo ações voltadas ao fortalecimento e à valorização das mulheres. “O ‘Dentro em Movimento’ é uma oportunidade de reforçar a importância da saúde da mulher e de oferecer informações e cuidados que fazem a diferença no dia a dia. Conto com o apoio da comunidade e da Câmara para fortalecer essa causa.”, concluiu a vereadora Priscila Peterlevitz.
O encontro contará com a participação das palestrantes Eli Monato e Rozane Longuinhos, que irão abordar temas ligados à saúde emocional, bem-estar e empoderamento feminino, incentivando a reflexão sobre a importância do autocuidado como ferramenta de prevenção e qualidade de vida.
Sobre as palestrantes
Eli Monato é coach, terapeuta e palestrante, com mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento humano e saúde integral. Idealizadora do IntegraSaúdeTotal, ela também criou o programa Bellas Coaching, que promoveu ações integradas de bem-estar feminino em diversas cidades da região. Atualmente, Eli atua no programa “Na Casa com Eli Monato”, dedica-se à saúde emocional de mulheres, realiza atendimentos terapêuticos individuais e ministra palestras e formações com foco em equilíbrio entre corpo, mente e emoções.
Rozane Longuinhos é nutricionista há 27 anos, com formação em Nutrição Humana e especialização em metabolismo e emagrecimento. Apaixonada por jejum intermitente e suplementação nutricional, é criadora do método online Jejum Suplementado, que já impactou mais de 12 mil pessoas em todo o Brasil. Além do trabalho digital, realiza atendimentos clínicos e consultorias para empresas, sempre com o propósito de conscientizar sobre os pilares da boa saúde. Sua missão é mostrar como a nutrição impacta não apenas o corpo físico, mas também o bem-estar emocional e espiritual.
O evento integra o movimento Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, reforçando o compromisso da Câmara Municipal com ações voltadas à saúde e ao protagonismo feminino.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP