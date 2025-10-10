Câmara de Nova Odessa recebe evento gratuito sobre saúde da mulher

Palestra e roda de conversa abordam autocuidado feminino e integram a programação do Outubro Rosa, com entrada gratuita ao público

Leia Mais notícias da cidade e região

A Câmara Municipal de Nova Odessa sedia nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, o evento “Dentro em Movimento”, uma palestra e roda de conversa sobre autocuidado feminino, dentro da programação do Outubro Rosa. A atividade será realizada das 14h às 17h, no plenário da Câmara (Avenida João Pessoa, 1.599), e é aberta ao público.

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou a importância em oferecer a atividade para os servidores da Casa e todo o público local. “A Câmara de Nova Odessa tem orgulho de apoiar o ‘Dentro em Movimento’, um evento que coloca a saúde da mulher em primeiro lugar. Parabenizo a vereadora Priscila Peterlevitz pela iniciativa e pelo compromisso com nossa comunidade.”, afirmou. A iniciativa é da Procuradoria da Mulher do Legislativo, que vem promovendo ações voltadas ao fortalecimento e à valorização das mulheres. “O ‘Dentro em Movimento’ é uma oportunidade de reforçar a importância da saúde da mulher e de oferecer informações e cuidados que fazem a diferença no dia a dia. Conto com o apoio da comunidade e da Câmara para fortalecer essa causa.”, concluiu a vereadora Priscila Peterlevitz. O encontro contará com a participação das palestrantes Eli Monato e Rozane Longuinhos, que irão abordar temas ligados à saúde emocional, bem-estar e empoderamento feminino, incentivando a reflexão sobre a importância do autocuidado como ferramenta de prevenção e qualidade de vida.