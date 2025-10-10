Hortolândia abre Semana Cultural com dose dupla de arte poética
Programação começou com o sarau Parada Poética, cuja convidada foi a atriz e poetisa Marina Mara, na segunda (6), e o evento BRC, que teve pocket show do rapper Eduardo Taddeo, na terça (7)
A poesia deu as caras em dose dupla na Semana Cultural, promovida pela Prefeitura de Hortolândia. A programação foi aberta com o sarau Parada Poética, na segunda-feira (6), e o evento Batalhas, Rimas e Conhecimento (BRC), nesta terça-feira (7).
O sarau recebeu a atriz e poetisa Marina Mara. A artista encantou o público ao recitar trechos de algumas de suas obras poéticas. Ao final, Marina Mara recebeu o tradicional banho de confete, dado pelo anfitrião do sarau, Renan Inquérito.
O público também soltou a voz ao declamar poesias de autoria própria ou de autores conhecidos do Brasil ou estrangeiros. Entre uma declamação e outra, o DJ Viny Blanco disparou beats contagiantes com seus toca-discos.
Durante o sarau, também aconteceu o projeto Escritores de Hortolândia, que lançou os livros “Liderança – Conceitos e atitudes”, de Carla Magalhães, e “Sou TDAH, e agora?”, de Luciana Ramalho.
BATALHA
A poesia continuou a dar o tom no evento BRC, na terça-feira. Além de conferir batalhas de rimas nervosas, o público pulou e fez muito barulho com o pocket show do rapper Eduardo Taddeo, que ficou conhecido nos anos 1990 como integrante do grupo Facção Central.
SEMANA CULTURAL
A programação da Semana Cultural de Hortolândia continua com o espetáculo Hortocity Comedy, nesta quarta-feira (08/10). O convidado que fará o público gargalhar muito é o humorista Rafael Aragão.
Outro destaque é o evento Hortofest, que irá comemorar o Dia da Criança, neste domingo (12/10) com shows do grupo Pato Fu, dos bonecos Maria Clara & JP e do MC Paixonez.
A Semana Cultural deste mês vai até a próxima segunda-feira (13/10). A programação completa está disponível no site da Prefeitura, por meio deste LINK. Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.
