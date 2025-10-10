A Vigilância Sanitária de Americana realizou, nesta quinta-feira (9), a apreensão e inutilização de 436 quilos de carnes e frios durante uma fiscalização de rotina em um mercado localizado no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Entre os produtos descartados estavam carnes bovinas, suínas, aves e frios que apresentavam condições impróprias para o consumo.

Durante a ação, as equipes também interditaram as áreas de manipulação dos alimentos por falta de asseio e más condições de uso, além de duas câmaras frias, que apresentavam acúmulo de sujeira e risco de contaminação cruzada.

O estabelecimento poderá continuar funcionando apenas com a venda de produtos industrializados e devidamente embalados até que as irregularidades sejam sanadas e novas inspeções sejam realizadas.

Foram lavrados autos de infração por falta de higiene, auto de interdição parcial do estabelecimento e auto de imposição de penalidade referente à inutilização dos produtos sem procedência e vencidos, conforme determina a legislação sanitária vigente.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, destacou que as fiscalizações são realizadas de forma permanente e têm como foco a segurança alimentar da população. “Nosso trabalho é garantir que os alimentos comercializados no município estejam dentro dos padrões de higiene e conservação exigidos pela legislação. Quando encontramos irregularidades, como neste caso, a intervenção é imediata para evitar riscos à saúde pública”, afirmou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, ressaltou que a atuação da equipe tem caráter preventivo e educativo, mas também visa assegurar o cumprimento das normas sanitárias. “A fiscalização é essencial para manter a confiança da população na qualidade dos produtos oferecidos no comércio. Ao mesmo tempo em que orientamos os estabelecimentos sobre as boas práticas, também tomamos as medidas necessárias para eliminar qualquer risco à saúde dos consumidores”, destacou.

A Secretaria de Saúde de Americana reforça que as fiscalizações seguem um cronograma regular, com prioridade para locais que comercializam alimentos perecíveis e de maior risco sanitário. Denúncias podem ser feitas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) pelo telefone (19) 3475-9024.

