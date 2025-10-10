Um homem acusado de tráfico de drogas foi detido no começo da noite desta quinta-feira no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi observado pelos GMs e tinha uma pochete suspeita.

O caso aconteceu por volta das 18h20 e o homem ficou preso.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Siloni

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Andrade .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Joelson

.📍DATA: 09/10/2025 .📍HORA: 18:20 .📍LOCAL: Rua Ignácia Pinto de Campos, 125 – C.H. Roberto Romano

🛑 Tráfico de drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com A.R.F. 28 anos portando uma pochete parado defronte ao referido bloco, adentrando ao estacionamento, em seguida em uma garagem, saindo logo após sua bolsa, sendo abordado.

Realizada a busca pessoal foi localizado em sua posse dinheiro e um smartphone. Em diálogo, inicialmente informou estar de passagem, porém questionado sobre a pochete que portava, não soube explicar.

Averiguada então a garagem foi logrado êxito em localizar a referida bolsa contendo em seu interior drogas e dinheiro. Novamente em diálogo com o abordado, confessou estar na traficância, assumindo a propriedade do que fora localizado.

Diante do ocorrido A. foi conduzido ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência dos fatos, o autuou pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, ficando o detido recolhido a cadeia do município, e as drogas, celular e dinheiro apreendidos conforme boletim de ocorrência.

Apreensão com A:

-R$ 6,00 em espécie

-01 smartphone Motorola Moto G

Apreensão pochete:

-17 pipetas de cocaína

-29 pedras de crack

-40 porções de maconha

-04 porções de dry

-12 porções de ice

-R$ 40,00 em espécie