Emei no Conjunto dos Trabalhadores será entregue neste sábado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente neste sábado, dia 11, às 9h30, a Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) “Profª Rosangela Aparecida Vendramel Pereira”, no Conjunto dos Trabalhadores. A unidade, anteriormente denominada “Zelinho”, foi ampliada em investimento de R$ 400 mil possibilitando a criação de novas vagas para a Educação Infantil.

Os últimos arremates na obra estão em andamento. A escola atenderá 30 alunos de maternal 1 e 2 e dispõe de novas salas de aula e novas estruturas como solário, instalação de cubas para banho, novo mobiliário, telhado com telhas metálicas termoacústicas, além de ampla área externa, com jardim sensorial, pergolado em madeira e horta para atividades.

