Estudantes eleitos na Câmara terão sessões mensais e farão indicações reais ao prefeito; 1a sessão  dia 28 de maio

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 Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, 29, com o plenário lotado de familiares e profissionais da Educação, os vereadores estudantes eleitos em suas escolas este ano tomaram posse para a 23ª legislatura. Foram eleitos 12 titulares e 12 suplentes.

camara

A primeira sessão dos vereadores estudantes para eleição da mesa diretora desta legislatura do programa, será dia 28 de maio, às 8 horas.

Durante o ano, as sessões serão mensais e os estudantes eleitos poderão elaborar indicações reais a serem avaliadas pelo Poder Executivo. As sessões são abertas ao público, familiares e equipe escolar.

Instituído em Nova Odessa em 1999, o programa Vereadores Estudantes tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania.

 Relação de eleitos para a Câmara, por escola:

 EMEB Augustina Adamson Paiva-Prof

  • Vereadora: Sophia Vitória Pereira Martins
  • Suplente: Arthur Venzel de Santana

EMEB Almerinda Delegá Delben-Prof

  • Vereadora: Alice Donato Abdalla
  • Suplente: Gabriela Muniz Batista

EMEB Alvina Maria Adamson – prof

  • Vereadora: Ana Luisa Gomes dos Santos
  • Suplente: Lucca Santana Rosa Delmilio

EMEB Avelino Xavier Alves – “Poneis”

  • Vereadora: Letícia dos Santos Dezembro
  • Suplente: João Moreira

EMEB Alzira Ferreira Delegá – Prof

  • Vereador: Heitor Correa Silva
  • Suplente: Yasmin Vitória Barros

EMEB “Dante Gazzetta”

  • Vereadora: Lorena de Moura Novaes
  • Suplente: Luiza Vieira Neris

EMEB “Haldrey Michelle Bueno” – Profa.

  • Vereadora: Alice Lourenço
  • Suplente: Sofia Ayala dos Santos

EMEB “Osvaldo Luiz da Silva”

  • Vereadora: Emilly Vitória Freitas Ferreira
  • Suplente: Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira

EMEB “Paulo Azenha”

  • Vereadora: Ana Júlia de Oliveira Alborguete
  • Suplente: Maria Clara de Oliveira Chagas

EMEB Salime Abdo – Profª

  • Vereador: Bernardo Oliveira de Almeida Pires
  • Suplente: Arthur Borelli dos Santos

EMEB Simão Welsh – Prefeito

  • Vereadora: Maria Eduarda Marins Zanetti
  • Suplente: Elias de Queiroz Gomes

EMEB Therezinha Antônia Malaguetta Merenda – Profª

  • Vereadora: Alice de Camargo
  • Suplente: Davi Henrique de Oliveira Rocha

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