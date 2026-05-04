Estudantes eleitos na Câmara terão sessões mensais e farão indicações reais ao prefeito; 1a sessão dia 28 de maio
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Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, 29, com o plenário lotado de familiares e profissionais da Educação, os vereadores estudantes eleitos em suas escolas este ano tomaram posse para a 23ª legislatura. Foram eleitos 12 titulares e 12 suplentes.
A primeira sessão dos vereadores estudantes para eleição da mesa diretora desta legislatura do programa, será dia 28 de maio, às 8 horas.
Durante o ano, as sessões serão mensais e os estudantes eleitos poderão elaborar indicações reais a serem avaliadas pelo Poder Executivo. As sessões são abertas ao público, familiares e equipe escolar.
Instituído em Nova Odessa em 1999, o programa Vereadores Estudantes tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania.
Relação de eleitos para a Câmara, por escola:
EMEB Augustina Adamson Paiva-Prof
- Vereadora: Sophia Vitória Pereira Martins
- Suplente: Arthur Venzel de Santana
EMEB Almerinda Delegá Delben-Prof
- Vereadora: Alice Donato Abdalla
- Suplente: Gabriela Muniz Batista
EMEB Alvina Maria Adamson – prof
- Vereadora: Ana Luisa Gomes dos Santos
- Suplente: Lucca Santana Rosa Delmilio
EMEB Avelino Xavier Alves – “Poneis”
- Vereadora: Letícia dos Santos Dezembro
- Suplente: João Moreira
EMEB Alzira Ferreira Delegá – Prof
- Vereador: Heitor Correa Silva
- Suplente: Yasmin Vitória Barros
EMEB “Dante Gazzetta”
- Vereadora: Lorena de Moura Novaes
- Suplente: Luiza Vieira Neris
EMEB “Haldrey Michelle Bueno” – Profa.
- Vereadora: Alice Lourenço
- Suplente: Sofia Ayala dos Santos
EMEB “Osvaldo Luiz da Silva”
- Vereadora: Emilly Vitória Freitas Ferreira
- Suplente: Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira
EMEB “Paulo Azenha”
- Vereadora: Ana Júlia de Oliveira Alborguete
- Suplente: Maria Clara de Oliveira Chagas
EMEB Salime Abdo – Profª
- Vereador: Bernardo Oliveira de Almeida Pires
- Suplente: Arthur Borelli dos Santos
EMEB Simão Welsh – Prefeito
- Vereadora: Maria Eduarda Marins Zanetti
- Suplente: Elias de Queiroz Gomes
EMEB Therezinha Antônia Malaguetta Merenda – Profª
- Vereadora: Alice de Camargo
- Suplente: Davi Henrique de Oliveira Rocha
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