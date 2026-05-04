Estudantes eleitos na Câmara terão sessões mensais e farão indicações reais ao prefeito; 1a sessão dia 28 de maio

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Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, 29, com o plenário lotado de familiares e profissionais da Educação, os vereadores estudantes eleitos em suas escolas este ano tomaram posse para a 23ª legislatura. Foram eleitos 12 titulares e 12 suplentes.

A primeira sessão dos vereadores estudantes para eleição da mesa diretora desta legislatura do programa, será dia 28 de maio, às 8 horas.

Durante o ano, as sessões serão mensais e os estudantes eleitos poderão elaborar indicações reais a serem avaliadas pelo Poder Executivo. As sessões são abertas ao público, familiares e equipe escolar.

Instituído em Nova Odessa em 1999, o programa Vereadores Estudantes tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania.

Relação de eleitos para a Câmara, por escola:

EMEB Augustina Adamson Paiva-Prof

Vereadora : Sophia Vitória Pereira Martins

: Sophia Vitória Pereira Martins Suplente: Arthur Venzel de Santana

EMEB Almerinda Delegá Delben-Prof

Vereadora : Alice Donato Abdalla

: Alice Donato Abdalla Suplente: Gabriela Muniz Batista

EMEB Alvina Maria Adamson – prof

Vereadora : Ana Luisa Gomes dos Santos

: Ana Luisa Gomes dos Santos Suplente: Lucca Santana Rosa Delmilio

EMEB Avelino Xavier Alves – “Poneis”

Vereadora : Letícia dos Santos Dezembro

: Letícia dos Santos Dezembro Suplente: João Moreira

EMEB Alzira Ferreira Delegá – Prof

Vereador : Heitor Correa Silva

: Heitor Correa Silva Suplente: Yasmin Vitória Barros

EMEB “Dante Gazzetta”

Vereadora : Lorena de Moura Novaes

: Lorena de Moura Novaes Suplente: Luiza Vieira Neris

EMEB “Haldrey Michelle Bueno” – Profa.

Vereadora : Alice Lourenço

: Alice Lourenço Suplente: Sofia Ayala dos Santos

EMEB “Osvaldo Luiz da Silva”

Vereadora : Emilly Vitória Freitas Ferreira

: Emilly Vitória Freitas Ferreira Suplente: Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira

EMEB “Paulo Azenha”

Vereadora : Ana Júlia de Oliveira Alborguete

: Ana Júlia de Oliveira Alborguete Suplente: Maria Clara de Oliveira Chagas

EMEB Salime Abdo – Profª

Vereador : Bernardo Oliveira de Almeida Pires

: Bernardo Oliveira de Almeida Pires Suplente: Arthur Borelli dos Santos

EMEB Simão Welsh – Prefeito

Vereadora : Maria Eduarda Marins Zanetti

: Maria Eduarda Marins Zanetti Suplente: Elias de Queiroz Gomes

EMEB Therezinha Antônia Malaguetta Merenda – Profª

Vereadora : Alice de Camargo

: Alice de Camargo Suplente: Davi Henrique de Oliveira Rocha

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