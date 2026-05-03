Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais lideram as preferências nacionais quando o assunto são os melhores estados para se viver de forma independente — já que, na percepção dos entrevistados, estariam entre os mais seguros do Brasil. Na hora de escolher onde morar sozinho, segurança e qualidade de vida caminham lado a lado. De acordo com um estudo recente, que ouviu brasileiros de todas as regiões.

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Além de compartilharem certa sensação de tranquilidade, para os respondentes, os destinos acima reuniriam ao menos quatro fatores de peso para quem pretende se mudar pela primeira vez: um custo de vida acessível, oportunidades de emprego e educação, clima agradável e boas opções de lazer, aspectos que ajudam a torná-los ainda mais atrativos.

Os dados são da Verisure, empresa de alarmes monitorados que, nas últimas semanas, buscou entender os desafios, motivações e hábitos de quem vive por conta própria no país. A pesquisa mostra que, além de influenciar a rotina, a segurança também tem peso relevante na forma como esse público organiza sua vida e escolhe onde morar sem a companhia de outras pessoas. Leia mais:

Da privacidade à autonomia: afinal, por que morar sozinho?

Em meio a diversas mudanças comportamentais, econômicas e culturais nas últimas décadas, os dados divulgados pela Verisure apenas confirmam uma impressão geral: seja por escolha ou necessidade, morar sozinho vem se tornando uma experiência cada vez mais comum entre os brasileiros — como já indicado pelo IBGE, que registrou um salto de 52% no número de pessoas vivendo por conta própria no país no intervalo de 12 anos.

Na prática, como revelaram os entrevistados durante o levantamento, essa experiência já faz parte da realidade (ou dos planos) de boa parte da população. De um lado, 6 em cada 10 respondentes afirmaram morar ou já ter morado sozinhos no passado, enquanto 14,4% revelaram que pretendem vivê-la no futuro.

Mas, afinal, o que leva os brasileiros a optarem por essa decisão atualmente? Entre os principais motivos, o destaque vai para a busca por mais privacidade no dia a dia (59,2%), seguida pela autonomia na rotina e na tomada de decisões (49%). A melhoria na qualidade de vida, incluindo conforto, organização e lazer, também aparece como fator relevante para 33,6% dos ouvidos pela Verisure.

Entre quem já passou pela experiência, dicas e aprendizados parecem não faltar. Quando o assunto são conselhos para quem pretende viver de forma independente pela primeira vez, 62,4% dos entrevistados recomendam aproveitar a liberdade para se desenvolver, enquanto outros reforçam a importância de cuidar da saúde e do bem-estar (54%). 5 em cada 10 deles também destacam a necessidade de estar próximo dos amigos e familiares — o que ajuda não apenas a evitar a solidão, mas garantir mais segurança no dia a dia. De Santa Catarina a Minas Gerais: os melhores destinos para quem quer morar sozinho Sendo a segurança um fator central na rotina de quem mora ou pretende morar sozinho, a Verisure revela que essa preocupação também influencia decisões de longo prazo, como a escolha de onde viver. Não por acaso, 6 em cada 10 respondentes afirmam que se mudariam por si só para outros estados no futuro — movimento que, para muitos, passa necessariamente pela busca por locais considerados mais seguros. Nesse contexto, alguns destinos se destacam na percepção dos brasileiros. Estados como Santa Catarina (32,8%), Rio Grande do Sul (21,4%) e Minas Gerais (20,6%) aparecem entre os mais bem avaliados na pesquisa quando o assunto é segurança, combinando qualidade de vida e maior sensação de proteção.