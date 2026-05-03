O Corinthians foi derrotado pelo Mirassol no último jogo da rodada do Brasileirão. O jogo terminou 2 a 1 e teve emoção no final. O Timão lutava pra se afastar da zona do rebaixamento e o time do interior precisava desesperadamente da vitória porque amarga as piores posições.

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O gol do Mirassol saiu ao 23′ do primeiro tempo em cobrança de pênalti, anotada por Eduardo. Foi a primeira derrota do time sob o comando de Fernando Diniz. O Corinthians volta para a zona de rebaixamento com a derrota.

O Segundo gol Do time do interior também saiu na primeira etapa. O ponta foi para a direita, cruzou para a área e o atacante Carioca cabeceou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

O Corinthians diminuiu com Dieguinho aos 33’ do segundo tempo. Ele carregou da direita para a esquerda, limpou a jogada e bateu em direção ao gol. A bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro.

Corinthians na Libertadores

O Timão joga no meio de semana pela Libertadores. O alvinegro vai encarar o Independente Santa Fé (Colômbia).

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