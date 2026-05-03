O clima de poesia, interpretação e criatividade já toma conta do Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em Santa Bárbara d’Oeste. Ao longo desta semana, as 17 escolas participantes da 9ª edição do Projeto Recitar – A Palavra em Verso Vivo realizam ensaios no espaço cultural, ajustando apresentações, marcações de palco, sonoplastia e performances que serão levadas ao público nos dias 5, 6 e 7 de maio.

Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação e com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Americana, o concurso de declamação de poemas reúne estudantes das redes pública e particular em uma experiência que une literatura, expressão corporal, interpretação cênica e pesquisa artística.

Nesta edição, participarão alunos do Ensino Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e Técnico das escolas ADI Dr. Euvaldo de Queiroz Dias, CAIC Irmã Dulce, CIEP Angélica Sega Tremocoldi, CIEP Padre Victório Freguglia, CIEP Prof. José Renato Pedroso, CIEP Profª Therezinha de Castro Pacheco Sbravatti, E.E. Profª Alcheste de Godoy Andia, E.E. Profª Elisabeth Steagall Pirtouscheg, E.E. Profª Irene de Assis Saes, E.E. Profª Juvelina de Oliveira Rodrigues, E.E. Profª Luzia Baruque Kirche, E.E. Profª Maria Guilhermina Lopes Fagundes, E.E. Profª Maria José Margato Brocatto, E.E. Profª Odair de Oliveira Segamarchi, E.E. Profª Sônia Aparecida Bataglia Cardoso, E.E. Prof. Jorge Calil Assad Sallum e Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi.

As apresentações ocorrerão em três noites no Teatro Municipal. No dia 5 de maio, sobem ao palco os estudantes da categoria Fundamental I, voltada aos alunos do 4º e 5º anos. Já no dia 6, será a vez dos participantes do Fundamental II, com estudantes do 6º ao 9º ano. Encerrando a programação, no dia 7 de maio acontecem as apresentações da categoria Ensino Médio e Técnico.

Além dos tradicionais Prêmios Destaque, as escolas concorrem nas categorias Melhor Declamação de Poema de Autoria Barbarense, Melhor Declamação de Poema de Autor Consagrado, Melhor Poema Barbarense, Melhor Direção Artística, Melhor Elenco de Apoio e Melhores Encenações nas categorias de poemas barbarenses e de autores consagrados.

O Projeto Recitar tem como objetivo despertar e fortalecer o interesse pela poesia e pelas obras da Língua Portuguesa, além de incentivar novos talentos literários barbarenses. Em 2026, as produções de autoria barbarense foram desenvolvidas a partir do tema “O mundo que cabe em nós: poesia, natureza e pertencimento”, proposta que convida estudantes a refletirem sobre identidade, pertencimento e relação com a natureza por meio da linguagem poética.