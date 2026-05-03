A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a partir da quarta-feira (29) a vacinação contra a dengue no município. As doses do imunizante Butantan-DV estarão disponíveis para a vacinação de trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados, bem como para adultos especificamente de 59 anos de idade, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), sem necessidade de agendamento.

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Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso. Todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

A Vigilância Epidemiológica do Município reforça que a imunização ocorrerá enquanto durarem os estoques do imunizante e que o envio de novas doses e a distribuição aos municípios é de responsabilidade do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, respectivamente.

A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, inicialmente, estava disponível para profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção dentro das unidades de Atenção Primária à Saúde, além de agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, que atuam nas ações de prevenção a doenças e agravos e de promoção à saúde. A ampliação de grupos prioritários atende recomendação Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e da Secretaria de Estado da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação para os públicos-alvo. Além da Butantan-DV, Santa Bárbara mantém a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com a aplicação do imunizante Qdenga, também disponível em todas as UBSs do município. Essa vacina é administrada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS.

A imunização contra a dengue tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo. Segundo Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da pessoa ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a dengue, de 2a a 6a em Santa Bárbara:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402 | 3463-1108

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 | 3454-1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 | 3454-4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 | 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 | 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454-0910 | 3463-9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 | 3458-6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 | 3454-3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 | 3457-8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul – Telefone: 3454-5669 | 3454-5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 | 3463-1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 | 3463-1163

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