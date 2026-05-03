Apoiado pela Prefeitura, evento reunirá aproximadamente 200 judocas no Centro de Lutas da Vila Real

Hortolândia segue a tradição de sediar grandes eventos esportivos nas estruturas modernas da cidade. O “Desafio de Judô com Rafaela Silva”, realizado pelo SESC (Serviço Social do Comércio) e apoiado pela Prefeitura, acontece no Centro de Especialidades em Artes Marciais “Eliel Gomes”, localizado na Vila Real, na terça-feira (12/05), a partir das 19h. O evento com uma das principais representantes do judô feminino no Brasil promete agitar o espaço e vai reunir aproximadamente 200 judocas no espaço para a troca de experiências com a atleta. O Centro de Especialidades em Artes Marciais “Eliel Gomes” fica localizado na rua Brigadeiro Faria Lima, 400, Vila Real.

RAFAELA SILVA

Natural do Rio de Janeiro, Rafaela foi a primeira campeã mundial da modalidade em agosto de 2013. Medalha de ouro nos Jogos Panamericanos do Rio em 2016, ela repetiu a dose em 2023 na cidade de Santiago, no Chile, pelo Pan daquele ano. Além disso, Rafaela Silva é a primeira atleta da história do judô brasileiro, entre homens e mulheres, a ser campeã olímpica, mundial e pan-americana.

PRATIQUE JUDÔ GRATUITAMENTE

Além do judô, são 24 modalidades disponíveis praticadas gratuitamente, em espaços distribuídos em diferentes regiões da cidade, pelo Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura. Para se inscrever, é necessário ir até o local, no horário das atividades e apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.