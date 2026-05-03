Processo seletivo realizado com apoio da Prefeitura, na terça-feira (28), teve seleção para 200 vagas de auxiliar logístico

Animação e expectativa. Assim foi o clima entre os 500 moradores de Hortolândia que lotaram o auditório da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Jardim Sumarezinho. Eles participaram do processo seletivo organizado pela empresa de comércio eletrônico Mercado Livre, na terça-feira (28). A ação, em parceria com a Prefeitura, selecionou candidatos para 200 vagas de auxiliar logístico.

Os candidatos passaram por entrevistas, que foram feitas em horários previamente agendados. As entrevistas foram iniciadas às 8h. A fim de evitar fila e aglomeração, conforme chegavam ao local, os candidatos eram recepcionados pela equipe da empresa, e encaminhados para uma antessala, onde aguardavam ser chamados para a entrevista. Durante a espera, a empresa forneceu lanche para os candidatos. A empresa também trouxe equipes de saúde e de RH para agilizar exames médicos e documentação. A ação contou ainda com o apoio de equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

As vagas foram somente para moradores de Hortolândia. Os contratados irão atuar nos centros de distribuição da empresa, localizados em Campinas e Sumaré. No total, o processo seletivo registrou 800 inscrições.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Gerson Ferreira, o processo seletivo da empresa Mercado Livre para contratar munícipes vai ao encontro com a política pública implementada pela Prefeitura.

“Essa ação do Mercado Livre tem grande relevância para o desenvolvimento econômico e social do município. Pois gera empregos diretos e impacta positivamente a renda das famílias, promovendo maior estabilidade financeira e melhoria na qualidade de vida da população. E gerando impacto direto na gestão pública, já que a redução do desemprego pode diminuir a demanda por políticas assistenciais, o que possibilita o poder público direcionar recursos para outras áreas estratégicas”, salienta o secretário.

A analista de atração e seleção de RH do Mercado Livre, Jessica Barros faz um balanço positivo da ação em parceria com a Prefeitura. “Nós gostamos do resultado. Tivemos uma boa quantidade de candidatos. Eles foram bem assertivos. Não tivemos ninguém fora do perfil que procuramos. Hortolândia sempre tem um número bom de candidatos em nossos processos seletivos. A Prefeitura nos ofereceu uma estrutura também muito boa. Futuramente, desejamos repetir essa ação em parceria com a Prefeitura, até porque temos uma boa relação com Hortolândia. É uma cidade que sempre nos oferece uma boa estrutura para nossos processos seletivos”, destaca a executiva.

NOVO PROEMPH

Em paralelo à parceria com a empresa Mercado Livre, a Prefeitura de Hortolândia tem realizado outras ações para impulsionar a geração de emprego e renda à população.

Neste ano, o município já divulgou o novo Programa de Incentivo Empresarial de Hortolândia (Proemph). A legislação, que foi atualizada, visa atrair a vinda de novas empresas ao município, por meio da concessão de incentivos fiscais. Outro foco do Proemph é incentivar a permanência e a ampliação das empresas já instaladas no município.

FATEC

Hortolândia também atua para fortalecer a formação profissional dos jovens. A Prefeitura trabalha para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado, a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro em março deste ano.

O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.

PEI

Hortolândia implantou outra ação importante para fortalecer a inclusão de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. A Prefeitura iniciou os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Paço Municipal, neste ano.

Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi oficializada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, com a presença do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, em janeiro deste ano.

SINE

A Prefeitura de Hortolândia tem outra boa notícia para quem procura emprego. Também em janeiro deste ano, o município fez a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal.

O SINE é uma plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho. A plataforma ainda conecta pessoas em busca de trabalho e empregadores que estão com vagas de emprego disponíveis. Por meio da plataforma, a população pode também ter acesso a atividades de qualificação e orientação profissional.