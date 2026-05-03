Um homem que invadiu o condomínio onde mora sua ex companheira se deu mal na noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. Ela tinha medida protetiva e o rapaz foi detido pela Guarda Municipal.

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O caso foi na avenida Mogi Guaçu, Jd Laranjeiras, por volta das 19h30.

Registro da GM homem invade condomínio

Por determinação do CICOMM, uma equipe da GCM deslocou-se à Avenida Mogi Guaçu, 1051, para averiguar um descumprimento de medida protetiva.

Pelo Condomínio feito contato com a solicitante e vítima 25 anos. a funcionária da portaria colaborou informando que através do circuito de monitoramento pode visualizar o indivíduo adentrando o condomínio Amarílis, no momento que uma moradora abriu o portão de acesso para pedestres. Ela acessou o condomínio e o autor M.20 anos aproveitou o portão aberto e entrou junto.

Em averiguação, acompanhado das equipes de Apoio Tático 03 e 04, não foi possível localizá-lo dentro do condomínio.

Em dado momento, um munícipe informou ter visualizado um indivíduo pela rua Ver. Luís Antônio Pannagio, localizada pelas proximidades, em atitude suspeita, pois o mesmo adentrou uma construção “parecendo que queria se esconder”, conforme as palavras do próprio munícipe.

Informando as características do indivíduo para as demais viaturas M. foi detido pelas equipes de apoio 03 e 04 e confirmou ter se evadido do condomínio.

Recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial. A vítima acompanhou a equipe apresentando o documento que comprova o descumprimento da medida protetiva.

A autoridade policial, o Delegado de Polícia Dr. Bruno Ramaldes Puppim, ratificou a prisão em flagrante de M., ficando este à disposição da justiça.

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