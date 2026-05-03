O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana uma força-tarefa de roçagem, capinação e limpeza nas áreas de matas ciliares e da barragem da Represa São Luiz. O trabalho, coordenado pela Divisão de Gestão Ambiental, faz parte do cronograma de manutenção preventiva dos mananciais do município.

A ação não visa apenas a melhoria estética, mas foca em três pilares principais: a segurança hídrica, garantindo a preservação da qualidade da água e do entorno do manancial; a vistoria estrutural, uma vez que a vegetação baixa permite que a Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos realize o monitoramento técnico das barragens com maior precisão; e a prevenção de incêndios, visto que, com a chegada do período de estiagem entre abril e setembro, a remoção do mato seco torna-se essencial para evitar focos de fogo.

Os serviços são executados de forma manual e mecanizada, incluindo a remoção da vegetação invasora desde a raiz. Como o crescimento da vegetação é mais lento nesta época do ano, a ação realizada agora garante que a área permaneça limpa por um período mais prolongado.

Após a conclusão dos trabalhos na Represa São Luiz, as equipes seguirão um cronograma estabelecido para as demais unidades. Estão previstas limpezas nas represas Areia Branca, Parque das Águas e Represinha (ponto de captação de água da cidade).

A manutenção periódica reafirma o compromisso da autarquia com a infraestrutura hídrica e a segurança ambiental de Santa Bárbara d’Oeste.