A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (24) a solenidade de entrega da medalha de mérito “Profissionais da Saúde” a dezesseis homenageados por se destacarem no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A solenidade foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB). “A homenagem é necessária a fim de incentivar a excelência nos trabalhos dos profissionais no município, nos lembrando a importância de dá-los condições e espaço para sua atuação. A área da saúde é notadamente uma área que merece e deve ter o reconhecimento da sociedade”, disse o autor na propositura.

Homenageados

Serão homenageados os indicados pelos parlamentares da Casa: Antônio Omar Abdel Latif (Lucas Leoncine); Carlos Newton Sasamoto Nagai (Juninho Dias); Cláudio Luiz Cecim Abraão (Nathália Camargo); Daiane Dias de Oliveira (Léo da Padaria); Daniel Cunha Montever (Pastor Miguel Pires); Eliana Vilas Boas de Freitas (Marcos Caetano); Franciane Magossi (Fernando da Farmácia); Giovanna Borelli da Silva (Thiago Brochi); Gisela de Conti Ferreira Onuchic (Professora Juliana); Natalia Cristina Maroni (Leonora Périco); Neusa Shigueko Watanabe Fagionato (Gualter Amado); Paulo Eduardo de Moraes Andrade (Leco Soares); Regina Severino Alves (Marschelo Meche); Renato Monteiro (Silvio Dourado); Rosa Maria Reis Sacilotto (Thiago Martins); e Valeska Dalanezi (Luiz da Rodaben).

Antônio Omar Abdel Latif

Formado em Medicina pela USP em 1986, atua desde então na ginecologia e obstetrícia, com pós-Graduação em Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva. Participou como médico voluntário na Expedição Médica Brasileira para a Faixa de Gaza em 1988. Foi chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco e atualmente é diretor da Clinica Vida Nova.

Carlos Newton Sasamoto Nagai

Formado em Odontologia na Universidade São Francisco em 1993. Possui diversas pós-graduações com foco em ortodontia e gestão em serviços de saúde. Idealizador de projetos sociais como o ‘’Liga da Saúde’’, que já atendeu mais de 500 pessoas de comunidades carentes de Americana. Participou também projetos dos Brasil Biomas e Doutores das Águas, voltados à saúde dos povos ribeirinhos da Amazônia.

Cláudio Luiz Cecim Abraão

Formado em Medicina pela Faculdade Estadual do Pará em 1979, especializado em Anestesiologia e com pós-graduação em gestão. Trabalha desde 1982 no Hospital Municipal de Americana como anestesista, sendo um dos médicos fundadores da instituição. Durante a pandemia de COVID-19, foi diretor técnico do Hospital e atuou na linha de frente.

Daiane Dias de Oliveira

Formada em medicina em 2004, trabalhou de 2004 a 2016 no pronto socorro do Hospital Municipal de Americana como Médica Plantonista e Clínica Geral. Concursada na prefeitura de Americana desde 2006, atua desde 2017 nas unidades básicas de saúde, tendo passado pelo Guanabara, Parque Gramado e atualmente no São Vito.

Daniel Cunha Montever

Ingressou na Universidade Federal de São Carlos para realizar o sonho de infância de cursar medicina. Formado, retornou para Americana, sua cidade natal, iniciando sua carreira em 2024 como médico na Unidade Básica de Saúde Dona Rosa.

Eliana Vilas Boas De Freitas

Graduada em enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em saúde da família, em educação em saúde e pós-graduada em medicina tradicional chinesa. Coordendou o Núcleo de Educação Permanente e Gerente de Unidade de Saúde de Americana e atualmente é Coordenadora da Atenção Básica de Americana.

Franciane Magossi

Formada em fisioterapia pela Faculdade de Americana, especializada em fisiologia do exercício e pilates, atualmente cursa especialização em geriatria. Atuou como fisioterapeuta em casa de longa permanência e atualmente trabalha em clínica particular, realizando atendimento de fisioterapia em geriatria e pilates clínico. Desenvolve ainda trabalhos voluntários junto ao Hospital Seara.

Giovanna Borelli da Silva

Formada em Odontologia pela Unip Campinas, possui especialização em Dentística pela Eco Academy e cursos de resinas compostas, fluxo digital e cirurgia periodontal estética e pré-protética. Atualmente divide-se entre atendimentos clínicos no consultório e ministrando dando cursos de especialização com o Reabilitar Team e cursos de imersão mensais.

Gisela De Conti Ferreira Onuchic

Formada pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, com Residência Médica em Patologia Clinica pela UNICAMP. MBA em Gestão da saúde e Especialista em Geriatria e Administração em Saúde. Foi sócia-proprietária do Laboratório LABMAC e gestora técnica do Laboratório UNIMED. Diretora de Assistência do Hospital Estadual Sumaré de 2005 a 2011 e Diretora do Grupo de Hospitais Estaduais da Secretaria de Estado da Saúde – SP de 2019 a 2021. Conselheira titular do Conselho Municipal de Saúde de Americana desde 2022.

Natalia Cristina Maroni

Formada em Enfermagem pela UNIP, pós-graduada em Saúde Publica com ênfase em Estratégia Saúde da Família, em Enfermagem Dermatológica e em Obstetrícia. Iniciou sua trajetória acadêmica na Escola de Enfermagem técnica Ana Nery, ministrando aulas de Saude Publica e Saúde da Mulher. Atuou como gerente da atenção básica, enfermeira no Centro de Referência da Mulher e atualmente é enfermeira na UBS da Vila Galo.

Neusa Shigueko Watanabe Fagionato

Formada em Medicina em 1993 na Faculdade Federal de Uberlândia, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia, quando se apaixonou por esta especialidade. Atuou em unidades básicas de saúde de Americana, Hospital Municipal e é ginecologista da rede pública municipal de Santa Bárbara d’Oeste, além de possuir consultório próprio em Americana há 26 anos.

Paulo Eduardo de Moraes Andrade

Formado em Medicina em 1977 pela Universidade Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, MG, fez residência médica em pediatria na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sua carreira como pediatra teve passagens marcantes pelos hospitais São Francisco, Municipal e Unimed, além de empresas da cidade. Atualmente, continua atendendo em seu consultório particular, assim como nos hospitais Unimed e São Francisco.

Regina Severino Alves

Formada em Odontologia em 2008, trabalhou os primeiros seis meses em uma clínica popular em Brasília. Veio para Americana atuando no bairro Antonio Zanaga, onde atendia famílias carentes, na aplicação de flúor em crianças que não tinham condições. Atualmente possui sua própria clínica, atendendo pacientes da região do São Luiz.

Renato Monteiro

Formado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1976, atua na clínica médica e em medicina do trabalho. É presidente da AMA – Associação Médica de Americana. Especializado em Medicina do Trabalho, Medicina do Trânsito, Perícia Médica, Cirurgia Geral e Saúde Pública. Foi membro do Conselho Municipal de Saúde de Americana e da administração do Hospital São Francisco.

Rosa Maria Reis Sacilotto

Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1982, especializada em Pediatria. Foi secretária municipal de saúde de Nova Odessa em 2013-2014. Atua na Prefeitura de Americana, há 39 anos, como Médica Pediatra e Hebiatra, atendendo em 5 Unidades de Saúde, até os dias de hoje. Foi durante 26 anos, médica pediatra na Região do Zanaga, atendendo primeira, segunda e terceira gerações.

Valeska Dalanezi

Formada em Enfermagem pela PUC-Campinas em 2001, trabalhou no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo no início da carreira. Em Americana, compôs o corpo clínico dos hospitais São Francisco e Unimed. Servidora municipal há 12 anos na saúde de Americana, atualmente coordena o Núcleo de Especialidades de Americana.