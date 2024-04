O prefeito Chico Sardelli entregou nesta terça-feira (23) uma balsa de salvamento, modelo rafting-inflável, ao Corpo de Bombeiros de Americana.

O equipamento foi adquirido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, em substituição ao modelo anterior, após anos de uso.

Ela será utilizada durante missões de salvamento em rios, lagos e represas do município, bem como nas operações durante enchentes e áreas de alagamento. O modelo é apropriado pelo fato de ser leve e inflável, o que facilita e otimiza o tempo de resgate, tendo a vantagem de navegação onde os barcos rígidos não entram.

Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, do comandante do Corpo de Bombeiros no município, tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, e do cabo Rodrigo Izidoro da Silva.

“É com muita alegria que entregamos este equipamento à nossa unidade do Corpo de Bombeiros. Era uma necessidade da corporação e nós conseguimos, por meio de um processo da Secretaria de Saúde, agilizar e efetivar a compra. Tenho certeza de que será muito útil nas ações e vai ajudar a salvar muitas vidas”, destacou o prefeito Chico.

“Agradeço imensamente à Secretaria de Saúde pela forma que conduziu o processo, no qual, com muito profissionalismo, foi possível efetuar a compra e suprir essa necessidade. Isso mostra a importância do trabalho em equipe e parceria entre esses dois entes públicos”, observou o tenente Brustolin.

A balsa foi adquirida ao custo de R$ 32 mil, por meio do bloco de Média e Alta Complexidade (MAC). O Corpo de Bombeiros possui convênio com o município de Americana, que engloba, entre outros serviços, o de busca e salvamento e de prevenção de acidentes.

Em relação à Secretaria de Saúde, os procedimentos de atendimento pré-hospitalar móvel de salvamento e resgate são faturados e financiados por valores da Tabela SUS. Com isso, tais recursos podem ser utilizados para custear ações necessárias à unidade local do Corpo de Bombeiros.

“Uma aquisição importante e que vai dar mais segurança aos bombeiros. Agora eles passam a contar com um barco novinho, que certamente vai oferecer melhores condições em atividades de salvamento”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Nós atendemos ao pedido do prefeito Chico Sardelli, para que a unidade do Corpo de Bombeiros pudesse receber o equipamento no menor tempo possível. Como havia esse recurso disponível para esse tipo de operação, demos início ao processo e viabilizamos a compra”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Também estiveram presentes no ato da entrega a diretora da Unidade Financeira da Secretaria de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli, a diretora da Unidade Administrativa da Secretaria de Saúde, Luciara Irene de Nadai Dias, e demais servidores municipais e bombeiros do posto local.

