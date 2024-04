Você irá reinar sobre o caos ou se tornará sua vítima em Histera?

Faça sua adrenalina bater forte e seu coração acelerar no frenético shooter online Histera, disponível no Acesso Antecipado no Steam a partir de 16 de maio! Dentro da arena de Histera, o campo de batalha está em constante estado de fluxo — o Glitch pode transformar seções do mapa em uma variedade de paisagens de diferentes Eras a qualquer momento. Em partidas de 8 contra 8 jogadores, você tem apenas uma pequena janela de tempo para mudar sua estratégia e manter (ou conquistar) a vantagem no campo, então é melhor agir rápido assim que o Glitch se tornar iminente!

As primeiras Eras a serem incluídas em Histera são a futurista Cidade de Montorro, o pré-histórico Planalto Plioceno e a Novgorod, que na metade do século XX foi devastada pela guerra. Com o Glitch, os mapas dessas diferentes eras podem se transformar, apresentando tanto possibilidades quanto desafios para os jogadores. Dois modos de jogo estarão disponíveis no lançamento do Acesso Antecipado: Mata-mata em equipe, onde o objetivo é eliminar o inimigo o máximo possível, e controle de território, onde áreas devem ser reivindicadas e protegidas. Histera receberá atualizações regulares tanto durante sua fase de Acesso Antecipado quanto posteriormente. O cronograma oficial destacando os planos futuros do estúdio será divulgado após o lançamento do jogo no Acesso Antecipado.

Para informações mais detalhadas sobre os diversos recursos de jogabilidade de Histera, confira o devblog no Steam:

https://store.steampowered.com/news/app/1674590

Entre em ação com estilo!

Para dar aos jogadores a chance de adicionar um pouco de estilo à sua experiência em Histera, é possível personalizar visualmente seus personagens e armas com skins únicas que podem ser adquiridas através da loja do jogo. Todas as customizações são puramente cosméticas e não terão efeitos sobre a jogabilidade. Para todos que se juntarem ao Acesso Antecipado do jogo, haverá uma skin exclusiva disponível gratuitamente nas duas primeiras semanas!

Após o lançamento inicial, será introduzido um Passe de Batalha que oferecerá aos jogadores mais opções de personalização para suas armas e personagens.

Histera estava disponível para jogar durante o Steam Next Fest em outubro de 2023. Após o feedback recebido pela StickyLock, a desenvolvedora fez alterações no jogo e agora está pronto para prosseguir com o desenvolvimento através do Acesso Antecipado para garantir sua qualidade antes de lançar o jogo completo.

Não se esqueça de adicionar Histera à sua lista de desejos no Steam: https://store.steampowered.com/app/1674590/Histera/

Entre na arena de distorção temporal!

Site oficial: https://histera.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1674590/Histera/

Discord: https://discord.gg/histera

X: @HisteraGame