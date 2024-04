Dentro do Aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2, o Fast Sleep Suítes

e o Fast Sleep Guarulhos, ambos assinados pela Slaviero Hotéis, oferecem um ambiente tranquilo, longe da agitação das plataformas de embarque e das filas de check-in. A flexibilidade de hospedagem também chama a atenção: é possível reservar diárias, estadas por hora ou apenas para banho.

“Essas alternativas são ideais para passageiros que enfrentam longas esperas entre conexões ou têm voos de madrugada”, ressalta Jane Gomes, gerente geral das duas unidades.

“Desde famílias e grupos de intercâmbio em viagens de lazer até executivos em compromissos de trabalho optam por descansar aqui”. Segundo Jane, cada hotel recebe mais de 100 clientes diariamente. O formato de hospedagem é compacto e prático, com diferentes opções de acomodações. O Fast Sleep Suítes by Slaviero Hotéis possui cabines com estação de trabalho e isolamento acústico para reduzir os níveis de ruído entre os apartamentos. Há suítes individuais ou para duas pessoas, bem como quartos com banheiro externo.

Os preços iniciam a partir de R$230 pela primeira hora de estada. Além disso, o hotel dispõe de uma loja de conveniência de autoatendimento. Está localizado na ala oeste do Terminal 2 – confira no mapa como encontrá-lo.

Já o Fast Sleep Guarulhos by Slaviero Hotéisconta com 65 cabines de 4 a 7 m², equipadas com beliches e suítes com banheiro privativo ou externo com chuveiro, com valores a partir de R$ 117 por hora. O hotel encontra-se na ala leste do Terminal 2 – confira no mapa onde achá-lo.

A opção de apenas tomar banho inclui toalha, sabonete, shampoo, condicionador e secador de cabelo, sendo uma escolha “excelente para quem precisa descansar e repor as energias”, lembra Jane, que também compartilha uma história: “Um grupo de visitantes me contou que não tomavam banho há oito dias. Eles estavam em uma viagem longa e, durante uma das conexões, enfrentaram uma nevasca que os deixou presos. O próximo destino deles era o Aeroporto de Guarulhos, onde fariam conexão. Quando souberam do serviço que oferecemos, ficaram incrédulos com a chance de descansar e tomar um banho antes de continuar a viagem”.

Se a conexão for ainda mais longa e a procura for por mais espaço e áreas de lazer, a Slaviero Hotéis também conta com o Slaviero Guarulhos Aeroporto, um hotel completo localizado a 11 km do aeroporto, no centro da cidade. A unidade possui piscina, sauna, academia, café da manhã cortesia, restaurante à la carte e buffet, quartos amplos e serviço de transfer cortesia em diversos horários.

