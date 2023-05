A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (29) a sessão solene de lançamento oficial da edição 2023 do Projeto Câmara Jovem. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O Câmara Jovem é um projeto educacional desenvolvido pela Câmara Municipal de Americana que atinge várias disciplinas. Os estudantes aprendem sobre as funções do vereador e do Poder Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades do bairro e da comunidade. Após o trabalho em sala de aula, os alunos visitam a Câmara e participam de uma sessão simulada, vivenciando a experiência de serem vereadores por um dia e debatendo as proposituras que eles mesmos elaboraram, abordando problemas reais da comunidade onde está a escola.

Suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, o projeto retorna em 2023 com novo público-alvo e ferramentas digitais que facilitam o aprendizado em sala de aula. Para este ano, participarão alunos de 4º e 8º anos de Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio. A orientação pedagógica é desenvolvida por equipe da Câmara Municipal, com a participação de assistentes, coordenadores e professores das unidades de ensino. No total, serão aproximadamente 1400 alunos de 17 escolas municipais, estaduais e particulares.

“O objetivo do projeto é despertar o senso crítico e a cidadania nos jovens dentro do universo escolar, além de aproximar ao cotidiano dos vereadores e da Câmara. É um projeto muito importante que fiz questão de retomar assim que assumi a presidência do legislativo. O trabalho já em andamento e essa solenidade marca também a apresentação oficial do projeto para que toda a população de Americana possa conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. Estamos ansiosos para receber a visita dos estudantes que serão vereadores por um dia”, comentou o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido).

A sessão solene contará com a apresentação do projeto e a entrega simbólica dos manuais aos professores presentes. Durante a solenidade, alunos da EMEF Florestan Fernandes participantes do projeto “Criança Faz Política” irão apresentar o resultado do trabalho desenvolvido no ano passado, coordenado pelas professoras Kelly Gonçalves e Rosana Amedi. Os alunos elaboraram propostas de melhorias para o município, fizeram campanha e foram às urnas para eleger prefeitos e vices, vereadores e secretários de educação.

Para mais informações sobre o Projeto Câmara Jovem 2023, acesse a página oficial no site da Câmara: https://camara-americana.sp.gov.br/paginas/projeto-camara-jovem