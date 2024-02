Câmara tem palestra gratuita sobre relacionamento com clientes neste sábado

A Câmara Municipal de Americana sedia neste sábado (24), a partir das 9h30, mais uma edição do Dia do Conhecimento com o tema “CRM – Gestão do Relacionamento com os Clientes). O evento gratuito, realizado em parceria com a Faculdade Anhanguera – Polo Americana, acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, é aberto ao público e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara – canal 8 da Claro TV (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). Neste sábado, os gabinetes dos vereadores também estarão abertos para atendimento, das 8h às 12h.

Para participar, os interessados deverão se inscrever no link: Dia do Conhecimento! (google.com). A entrada é gratuita e serão fornecidos certificados de participação. Como ação solidária, os participantes são convidados a fazerem a doação de 1kg de alimento não-perecível ou um item de higiene pessoal. As doações serão destinadas ao Residencial Benaiah. Quem não puder acompanhar a palestra no Plenário também terá a oportunidade de receber seu certificado de participação: basta fazer a inscrição e acessar o link de confirmação de presença na transmissão do Facebook e Youtube da TV Câmara.

A palestra será proferida pelo professor Eryvelton Baldin, pós-graduado em Business Intelligente, Big Data e Analytics, e abordará temas como construção de relacionamento com clientes, aprimoramento do atendimento. “Vamos falar sobre como conhecer melhor nossos clientes visando atendê-los melhor. É uma palestra voltada a todos os empresários, comerciantes e empreendedores autônomos que buscam melhorar sua atuação profissional”, explicou Baldin.

Esta será a segunda edição do evento na Câmara Municipal, que em agosto do ano passado recebeu palestras sobre capacitação e desenvolvimento pessoal. O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), destaca a importância de parcerias entre poder público e iniciativa privada que resultem em benefícios à população. “Assim como fizemos no ano passado, estamos retomando a iniciativa da Câmara de abrir suas portas ao público aos sábados pela manhã com a oferta de serviços que façam a diferença na vida das pessoas. Já foi assim com o Dia do Conhecimento no ano passado e esperamos oferecer uma programação diversificada ao longo do ano”, comentou.

Dia do Conhecimento – CRM: Gestão do Relacionamento com os Clientes

Data: 24/02/2023

Hora: 9h30

Local: Câmara Municipal de Americana – Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo

Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam – Americana/SP

Inscrição: Cadastro no link Dia do Conhecimento! (google.com)

Entrada gratuita (Sugerida a doação de 1kg de alimento não-perecível ou um item de higiene pessoal)

Vagas limitadas