Camila Fremder se confunde e participa de podcast errado: porque é importante o posicionamento digital?

A influenciadora Camila Fremder se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (31) ao relatar, que ela participou, por engano, de um podcast que sequer conhecia. Convidada para o Vênus Talk, Camila pensou que estaria no Vênus Podcast, programa apresentado por Yasmin Yassine, com quem ela inclusive já havia interagido nas redes. O engano gerou desconforto, mas também levantou discussões sobre identidade de marca e diferenciação no universo digital.



Ao comentar o caso nas redes, Camila explicou que sua equipe lhe passou uma lista com convites e, ao ver o nome “Vênus”, aceitou de imediato. “Eu já assisti. Marca lá”, teria dito, sem verificar detalhes da produção. No dia da gravação, apenas ao entrar no estúdio, visualmente diferente do que ela imaginava, e interagir com a apresentadora, ela começou a desconfiar que havia algo errado.



“Foi quando vi o nome ‘conversa da mulher madura’ que entendi que não estava onde achava que estava”, relatou Camila. Apesar da confusão, a influenciadora fez questão de elogiar o acolhimento da equipe do Vênus Talk e desencorajou qualquer tipo de ataque à produção.



Para a especialista em branding e marketing Gabriella Vivere, CEO do VivereGroup, o episódio é um exemplo claro dos riscos que marcas correm quando não constroem uma identidade suficientemente distinta. “Em um ambiente como o dos podcasts, onde há milhares de formatos e nomes similares, criar uma marca com elementos únicos é fundamental não só para atrair público, mas para evitar confusões de posicionamento como essa”, avalia.



Gabriella explica que o erro de Camila não deve ser tratado como descuido, mas sim como alerta. “A sobreposição de nomes ou propostas entre projetos digitais não só prejudica a experiência dos convidados, como pode confundir o próprio público. No branding, não basta ser conhecido, é preciso ser inconfundível”, pontua.



Apesar do tom bem-humorado com que Camila tratou o caso, Gabriella defende que as marcas envolvidas podem sair ganhando se aproveitarem o momento para reavaliar sua comunicação. “Esse é o tipo de ruído que, se bem administrado, pode virar oportunidade de fortalecer a identidade. O segredo está em ouvir, ajustar e comunicar com mais clareza”, conclui.

