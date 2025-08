O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSD) considera que o Brasil ter saído da lista do Mapa da Fome pela ONU não merece qualquer menção. Ele votou contra proposta de moção de aplauso para a notícia da saída do Brasil do Mapa da Fome, que circulou na semana passada.

Ao tratar do tema, ele disse que o trabalho feito atualmente não parece ter trazido resultados visíveis nas ruas (de Americana).

Leoncine Ataca Lula e Sardelli

Ele é líder do governo Chico Sardelli (PL) e atacou ‘por tabela’ o chefe do executivo e a secretaria de Promoção Social que não estariam fazendo trabalho a contento para diminuir a pobreza ou miséria na cidade.

Ao atacar o governo Lula e a vereadora Juliana (PT), LL também deu uma lapada na administração Chico Sardelli (PL).

