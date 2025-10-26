Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Caminhada do Outubro Rosa 2025 de Nova Odessa reuniu mais de 2 mil pessoas em um ato de solidariedade e conscientização na manhã deste sábado (25/10), com saída do Paço Municipal até a Praça Central José Gazzetta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os participantes que contribuíram com a doação de leite em pó ou fraldas puderam retirar camisetas personalizadas durante a concentração do evento. Todos os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, representando o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou o compromisso da Prefeitura em promover ações que unem cuidado e cidadania.

“Quero agradecer todas as pessoas de Nova Odessa que vieram em massa para o Outubro Rosa. É um momento de gratidão e de conscientização, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Recentemente, instalamos um tomógrafo no hospital para agilizar os exames e garantir mais rapidez no diagnóstico. Ficamos muito contentes de estar investindo cada vez mais na Saúde da nossa cidade”, afirmou.

Caminhada do Outubro Rosa

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, comemorou o sucesso da caminhada. “A cada ano nós somos surpreendidos por esse público maravilhoso que abraça essa causa e que faz este evento acontecer. Cada detalhe foi pensado com muito amor e isso nos motiva a seguir ampliando ações em prol da saúde e do bem-estar das mulheres”, destacou a presidente.

A edição deste ano também contou com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceira com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de São Paulo, que viabilizou a presença do ônibus SP por Todas na Pra José Gazzetta.

O veículo ofereceu atendimentos jurídicos e psicossociais por uma equipe de agentes do Estado, incluindo informações sobre combate à violência doméstica e familiar, e proteção social. Agentes da Saúde Municipal também distribuíram autotestes de HIV, Sífilis e Hepatite, realizaram aferição de sinais vitais e deram orientações sobre saúde preventiva.

Leia + sobre saúde