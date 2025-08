Um caminhoneiro de 64 anos que havia saído de Sumaré com destino a João Pessoa (PB) foi baleado na manhã da última sexta-feira (1º) enquanto dirigia uma carreta-cegonha na Rodovia Dom Pedro I, na altura do km 120, em Valinhos. A vítima foi atingida em uma das pernas por um disparo, que atravessou a lataria do lado do motorista. O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Segundo informações, o caminhoneiro foi socorrido por um helicóptero da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde passou por cirurgia vascular e de trauma para a retirada de estilhaços. Segundo a filha do motorista, ele sofreu fratura exposta, mas passa bem.

A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de um possível desentendimento no trânsito como motivação do crime. Testemunhas relataram que o disparo pode ter sido feito por um homem em uma caminhonete de cor branca, que trafegava na mesma direção. A mulher do caminhoneiro, que o acompanhava na cabine e dormia no momento do disparo, afirmou ter ouvido uma frase (“Ele não vai me deixar ultrapassar?”) antes do tiro ser disparado.

Caminhoneiro conseguiu pedir ajuda

Após o disparo, o condutor conseguiu parar no acostamento e pedir ajuda. A passageira foi levada ao hospital em estado de choque, enquanto a carreta era periciada no local. As imagens das câmeras de monitoramento da rodovia foram solicitadas para tentar identificar o autor do crime.

A Polícia Civil ainda não descarta outras hipóteses, como tentativa de roubo, mas trata o caso – até o momento – como violência motivada por conflito no trânsito. Devido à ação, houve congestionamento de veículos até o km 125 da Rodovia D.Pedro durante o atendimento da ocorrência.

