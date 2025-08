Homens também querem flores no Dia dos Pais

Leia + sobre Famosos, artes e música

As baixas temperaturas podem atrapalhar as vendas dos kalanchôes e das calandivas – versão da planta com flores dobradas – popularmente conhecidas como “flor-do-papai” pelo fato da florescência acontecer principalmente em agosto. De acordo com os produtores, o frio retarda a abertura das flores e os vasos devem chegar ao mercado para as vendas do Dia dos Pais com as flores ainda fechadas. “Esperamos que o tempo esquente para que as flores estejam mais abertas até a data. O frio que tivemos nas últimas semanas já retardou em 15 dias a abertura das flores. Isso significa que os vasos deverão estar carregados de botões, mas as flores só deverão abrir após a data. Isso atrapalha as vendas pois é justamente o colorido das pequenas florezinhas que mais atrai os consumidores”, explica Victor Schiavon Villa Nova, do Grupo Swart, produtor de kalanchôes em Holambra.

Nem por isso o produtor está desanimado. Especificamente para o Dia dos Pais as vendas de kalanchôes aumentam em cerca de 30%. Apesar desse percentual, o resultado deve ser menor do que no ano passado, quando o inverno foi mais ameno e a florada ocorreu na data certa. Aquecer as estufas para estimular o desabrochar das flores, no Brasil, de cordo com Victor, não é compensatório, pois é uma situação atípica e o volume de vendas para a data não compensa o investimento. Flores, no entanto, não faltarão para presentear os pais. Lírios, antúrios e crisântemos também são considerados flores “masculinas”, ou seja, que estão na lista de preferência dos homens. Além das flores, o Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – lembra que também que cresce o interesse dos homens pela jardinagem e paisagismo como hobby, tornando as plantas ornamentais excelentes opções para presentes. Entre as plantas, há grande interesse pelas folhagens expressivas, como ficus, ráfis e crótons. Essas espécies são ideais para quem gosta de cuidar do verde e manter um ambiente mais natural em casa, sem grandes exigências com regas ou poda. É um público que valoriza o contato com a natureza, o cuidado com as plantas e, sim, também gosta de receber flores.

Segundo o Ibraflor, a produção de flores não é ampliada especialmente para o Dia dos Pais. Os produtores trabalham com o que já têm disponível nos cultivos. Ainda assim, a movimentação na data é positiva. A expectativa do setor é que, com maior divulgação e quebra de estigmas, o público masculino seja presenteado e se torne um consumidor cada vez mais relevante. “A jardinagem conquistou muitos homens, tanto pelo prazer de cultivar quanto pelo bem-estar que proporciona. Reconhecer isso e oferecer flores como presente é uma forma de reforçar afeto, cuidado e conexão. E os pais merecem esse carinho também em forma de flores”, diz Renato Opitz. O ítalo-brasileiro Renato Minópoli é um aficionado por plantas e flores. Receber flores e plantas é, para ele, sempre uma alegria. Basta observar o seu apartamento, em Campinas, onde cultiva diversas espécies e variedades, plantadas em vasos de vários tamanhos, para decorar a sala e a varanda, principalmente. Gosta mais de cuidar das folhagens pela perenidade das plantas – alocacias, zamioculcas, sansevierias, fícus, coração pendente, entre outras, mas a sua casa está sempre florida. Há vasos com lírios brancos, antúrios, rosas e muitos de kalanchôes – de várias cores. Também cultiva temperos, como cebolinha, manjericão, alecrim, hortelã e tomilho,

Flor-do-papai

O Dia dos Pais tem uma flor simbólica: os kalanchoês conhecidos no setor como “Flor-do-papai”. Pequenas, coloridas, resistentes e de fácil cultivo, essas flores tropicais são originárias de Madagascar, na África, pertencem à família das suculentas e se destacam pela durabilidade e baixa exigência de manutenção. O apelido surgiu entre produtores e comerciantes como uma forma carinhosa de promover a flor no mês de agosto, quando sua florescência é maior, e acabou pegando. Hoje, já é comum encontrá-la em embalagens temáticas e kits especiais voltados para o Dia dos Pais.