O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências sobre recapeamento asfáltico na Av. da Amizade.

Segundo o parlamentar, a via foi danificada após obras realizadas por uma empresa terceirizada responsável pela instalação de tubulações para o novo reservatório de água do bairro, o que vem causando transtornos para quem trafega na região. “O mau estado da avenida vem causando prejuízos materiais, como danos a veículos, além de colocar em risco pedestres, ciclistas e motoristas. Também compromete o transporte público e o acesso a serviços essenciais, afetando diretamente a qualidade de vida da população”, comenta Marcos.

No requerimento, o vereador questiona se a empresa responsável pela obra foi notificada ou será responsabilizada pelos danos e se há previsão para recapeamento ou reparos na via. “Embora a intervenção tenha sido importante para o abastecimento da região, o serviço de recomposição do asfalto, feito logo após a obra, não foi bem executado. Em pouco tempo, começaram a surgir novos buracos, desníveis e afundamentos no pavimento, agravando ainda mais a situação”, finaliza.