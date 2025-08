A sessão de retorno aos trabalhos da Câmara Municipal de Nova Odessa após um mês de recesso, nesta segunda-feira (4), teve ânimos exaltados. O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) esteve presente e usou a palavra livre, mas chegou a ter um bate-boca com o vereador André Faganello (Podemos), sendo necessária a interrupção dos trabalhos para acalmar ambos. Em síntese, Leitinho revelou um cenário financeiro terrível da Prefeitura e pediu ajuda aos vereadores para administrar.

Por 16 anos, em quatro mandatos, Leitinho foi vereador e se disse feliz pelo período. “É um motivo de orgulho pra mim”, afirmou. O prefeito pediu autorização para falar aos vereadores sobre um resumo de suas ações no Poder Executivo. Um dos assuntos abordados foram vetos a projetos de vereadores. O primeiro, o Projeto de Lei nº 03/2025, da vereadora Priscila Peterlevitz (União), que que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas.

E outro projeto vetado, nº 14/2025, é do vereador André Faganello, que trata da obrigatoriedade de inserção do símbolo mundial do transtorno do espectro autista (TEA) nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. “Fizemos muito em pouco tempo pela causa dos autistas”, defendeu Leitinho. “Mas (o projeto) tem que falar de onde vai sair o dinheiro, a fonte do recurso”, explicou, justificando os vetos. “Mas a gente pode estar discutindo”, emendou.

Vídeo

Em seguida, Leitinho rebateu Faganello sobre o vídeo no qual o vereador criticou o prefeito por vetar o projeto e instalar as placas com símbolo do autismo. O ponto principal foi a respeito de falas do parlamentar contra secretária de Assuntos Jurídicos, Natália Lins. “Isso me deixou muito triste. Desrespeitou a Dra. Natália, desmoralizou. Quando o vereador disse que ela agiu por ‘má-fé ou ignorância'”, apontou Leitinho. “Fala de mim, mas não de uma servidora e mulher”, criticou.

“Nossa questão é política e não atingir as pessoas que trabalham comigo”, reforçou Leitinho. Em alguns momentos o vereador ligou o microfone e interrompeu a fala do prefeito. Quando os ânimos se exaltaram, o presidente da Casa de Leis, Oséias Jorge (PSD), suspendeu a sessão. No retorno à palavra, Leitinho disse que tem uma filha advogada e citou que a esposa do vereador é formada em Direito. “Tem que pensar duas vezes antes de fazer isso, ainda mais com mulheres”, acrescentou.

Leitinho mencionou que a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Subseção de Nova Odessa publicou uma nota de repúdio às falas do vereador. “A OAB fez moção de repúdio. Até a vereadora Esther (Moraes), de Santa Bárbara, também repudiou”, detalhou. Por sua vez, André citou ‘hipocrisia’ de Leitinho ao pedir respeito a mulheres. “Uma vez senhor colocou peruca e chamou a Luana (Priscila) de ‘leitoa maquiada’. Então não me venha com essa”, disparou Faganello.

Finanças

Na sequência, Leitinho começou a falar das dificuldades financeiras enfrentadas pela prefeitura novaodessense. “Estamos Passando momento difícil financeiro. Acertamos muito, erramos muito também”, admitiu. O prefeito voltou a responsabilizar o antecessor – Benjamim Bill Vieira de Souza – pela situação. “São mais de 40 milhões de reais pagos de dívidas herdadas da gestão Bill”, apontou. “E o pior está por vir”, revelou.

Leitinho cita uma dívida com a empresa ICV, no valor de R$ 29 milhões. “O juiz parcelou. Mas temos que dar 15% de entrada até o final do ano, R$ 4,5 milhões”, explicou. No entanto, o prefeito afirma que é o período de férias, 13º salário e outros direitos trabalhistas que oneram a administração municipal. “Não vai ter como pagar. A arrecadação caiu e as dívidas aumentaram”, considerou. Por esse motivo, pediu ajuda e fez apelo aos vereadores.

Outra questão citada pelo prefeito é o pagamento de emendas impositivas de vereadores. “Para o Executivo é muito ruim. Mais de R$ 6 milhões por ano”, diz. “Cada vez mais vai aumentando os gastos e não aumenta a arrecadação”, reitera. “E quando falta alguma coisa, o prefeito é cobrado. Por isso peço pra me ajudarem”, ponderou. Leitinho pediu que seja reduzido o valor percentual e haja a destinação para custeio da Saúde. “Aqui é 2%. Mas outros municípios é bem menor: 0,2% ou 0,3%”, cita

Na presença do secretário de Finanças, Brauner Feliciano, e do secretário-adjunto, Jackson Candian, o prefeito disse que ambos estão “tirando leite de pedra” para dar conta de administrar as dívidas todas. Leitinho ainda cutucou dizendo que a esposa de Bill, Andréa Souza, trabalha com deputados. “Mas não trouxe 1 real pro município. Falta amor e carinho com Nova Odessa”, concluiu. Por fim, ele mencionou como conquistas de seu governo a UTI, o Parque das Crianças, o Bem-Estar Animal e o Corpo de Bombeiros.

Transmissão

A sessão da Câmara de Nova Odessa não teve transmissão online completa. O Poder Legislativo publicou comunicado dizendo que teve “problemas de conexão com a Internet” e por isso o encontro semanal dos parlamentares não teve toda a transmissão exibida pelo Youtube e o Facebook.

Com uma hora e meia de atraso, a sessão começou a ser transmitida ao vivo, com áudio apresentando variações. A informação é que toda a sessão foi gravada e será disponibilizada na íntegra nas redes oficiais da Câmara Municipal.