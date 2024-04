Campanha para cirurgia de crânio da bebê Ísis Helena, de Americana

Moradores Americana e Nova Odessa estão promovendo uma campanha de arrecadação de dinheiro para cirurgia da bebê Ísis Helena, que teve seu crânio fechado devido à uma craniossinostose diagonal.

A doença que ela tem é a fusão prematura de uma ou mais suturas da calota craniana. Para reabertura dos ossos da cabeça de Ísis, seus pais precisam arrecadar R$ 120 mil reais.

Até o momento, foram doados cerca de R$ 28 mil. Mais de 400 pessoas já participaram da campanha.

A bebê, que reside em Americana, está com oito meses e precisa fazer a cirurgia até que complete o nono mês de vida.

Nesta quinta-feira e sexta-feira, alguns moradores do Bairro Terra Nova, em Nova Odessa, começaram prestar serviços para colaborar com a arredação.

Contribua por meio deste link: https://campanhadobem.com.br/campanhas/cirurgia-de-cranio-da-bebe-isis-helena

