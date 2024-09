Com vice evangélico, campanha de Dr José traz funk pesadão ‘vou sentar’

A campanha do candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dr. José (União) apostou em um funk “pesadão” em busca de engajamento nas redes sociais.

Em um story repostado no perfil do Instagram de Dr. José, o candidato aparece dançando a música “Novinha do TKT”, de Felipe Amorim e MC Bruna Alves, com um óculos do tipo “juliete”.

EVANGÉLICOS. Além de Dr. José, no vídeo está também seu vice, Marcos Fontes (União), que é do meio evangélico daqueles bastante conservador. Marcos é filho do vereador Carlos Fontes (União), evangélico fervoroso que atua fortemente nas pautas conservadoras em Santa Bárbara.

Veja o trecho da música usado no vídeo:

“Meu Rolex faz tic tac

A novinha é do TikTok

Quer postar foto comigo porque o engajamento sobe

Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar

E hoje eu vou sentar

E rebolar gostoso

Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta

Só tu não se apegar que eu te pego toda hora

Romance não rola, é dentro e depois tô fora

Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda”