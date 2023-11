Campinas tem Ato de Solidariedade ao Povo Palestino

Campinas recebe este sábado o Ato de Solidariedade

ao Povo Palestino (04/11/2023)- Veja abaixo a convocação que circula nas redes sociais.

As-salamu alaikum (السلام عليكم). (Que a Paz de Deus esteja com todos vocês.) Queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, amigos e amigas, Após o cancelamento desta semana, estamos reconvocando todos vocês para um novo ato, em nome do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, juntamente com os movimentos sociais, sindicais e partidos políticos, neste sábado, dia 04/11/2023, que é o DIA MUNDIAL DE SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO, às 9hs da manhã, no Largo da Catedral, Centro, Campinas/SP, Avenida Francisco Glicério. São mais de 3 mil são crianças assassinadas!

É nossa obrigação protegê-las! Esse massacre tem que parar. Esperamos por sua presença. Divulguem a seus contatos. 👉 Vamos priorizar ao máximo a exposição de bandeiras da Palestina! 🇵🇸

Basta imprimirem em uma folha de sulfite (A4) que já ajuda muito. 👍 Obrigado, salam (paz),

Diretoria Sociedade Islâmica de Campinas.

