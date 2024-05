Os consumidores de Campinas e região acabam de ganhar um serviço inédito com o novo “sinal”

de energia solar por assinatura que chega para a população. Agora, pequenas e médias empresas de comércio, serviços e manufatura e os consumidores residenciais podem contratar, de forma online e sem nenhum tipo de investimento e obra em telhado, a energia solar de uma usina localizada na cidade de Ibaté (SP) e que está conectada na rede da CPFL Paulista.

O novo serviço, cujo “sinal” de energia solar chega pelo fio da rede elétrica da própria distribuidora, pode ser contratado sem nenhum custo extra por padarias, açougues, restaurantes e demais negócios das cidades de Campinas e região, além de casas e apartamentos. O usuário do serviço passa a ter economia na conta de luz todos os meses, além de se blindar contra a inflação energética e aumento das bandeiras tarifárias no País.

Atualmente, Campinas possui 89 unidades consumidoras, entre residências e empresas, que são abastecidas de forma remota pelo serviço de assinatura de energia solar, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Portanto, esses consumidores podem contratar o novo serviço de forma online e do mesmo jeito que é feito com streaming ou tv à cabo. O serviço é oferecido pela Sun Mobi, enertech pioneira no serviço de assinatura de energia solar no País, que atua para democratizar ainda mais o acesso à tecnologia fotovoltaica para os consumidores paulistas do um jeito simples, moderno e 100% digital.

“A proposta é garantir eletricidade verde e barata para clientes que não podem ou não pretendem instalar painéis solares nos imóveis”, comenta Alexandre Bueno, sócio da Sun Mobi. “Esse tipo de contrato de fornecimento de energia solar tem crescido exponencialmente no País, impulsionado pela ausência de necessidade de investimento num sistema próprio de geração de eletricidade no telhado ou num pequeno terreno, além da facilidade do processo de adesão”, explica Alexandre Bueno, sócio da Sun Mobi.

Dados gerais da geração própria de energia solar no estado de SP

São Paulo é protagonista na produção de energia solar entre os estados brasileiros, registrando maior potência instalada de energia fotovoltaica na geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos, incluindo o serviço de assinatura. Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a região possui mais de 3,9 gigawatts em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

O estado possui mais de 412 mil conexões operacionais, espalhadas por 645 municípios, ou 100% dos municípios paulistas. Atualmente são mais de 486 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica.

Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou à São Paulo a atração de mais de R$ 19,4 bilhões em investimentos, geração de mais de 118 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 5,8 bilhões aos cofres públicos.

Sobre a Sun Mobi

Fundada em 2016, a Sun Mobi é a primeira enertech do Brasil, combinando o que há de mais moderno na área de geração de energia com o poder de alcance da internet. A empresa possibilita que consumidores de qualquer porte tenham acesso à energia solar sem a implantação de placas fotovoltaicas nos telhados.