Final nacional da Tiramisù World Cup Brasil em Campinas – inscrções abertas

Com presença da chef confeiteira Beca Milano, evento revela o grande campeão brasileiro que representará o país na etapa mundial, na Itália

Depois de percorrer diferentes regiões do país e reunir confeiteiros amadores de talentos variados, a Tiramisù World Cup Brasil 2025 chega à sua etapa decisiva. No dia 28 de junho, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, será palco da etapa paulista da competição, seguida pela grande final nacional, que elegerá quem fará as malas rumo à Itália para representar o Brasil na final mundial, em Treviso — berço da clássica sobremesa italiana.

Aberta a confeiteiros amadores — ou seja, pessoas apaixonadas por confeitaria, mas que não atuam profissionalmente na área — a competição valoriza o talento, a técnica e a criatividade daqueles que fazem do doce um gesto de afeto. Para participar da etapa paulista, basta ter mais de 18 anos e preparar uma receita original de tiramisù, com os ingredientes tradicionais: biscoito savoiardi, mascarpone, café, gemas, açúcar e cacau. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de junho, pelo site oficial: Link

A etapa em Campinas será especialmente emocionante por dois motivos: primeiro, porque revelará o campeão paulista da edição 2025; e, na sequência, reunirá os campeões e vice-campeões das etapas de Bento Gonçalves (RS), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Campinas (SP) na grande final brasileira, onde será coroado “o melhor tiramisù do Brasil”. Um título que garante ao vencedor não só visibilidade nacional, mas também a chance de disputar com candidatos de vários países na final mundial da Tiramisù World Cup.

E se a disputa já promete ser acirrada, o time de jurados também é de peso. A confeiteira e influenciadora Beca Milano — conhecida por sua atuação como jurada em programas como Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos — será uma das grandes presenças confirmadas na bancada avaliadora da etapa final. Ao seu lado, estará a brasileira Patricia Guerra, atual campeã mundial da Tiramisù World Cup e embaixadora da edição brasileira, que retorna a Campinas para incentivar e reconhecer novos talentos da confeitaria amadora.

A famosa chef confeiteira e influencer Beca Milano não só endossa a seriedade da Tiramisù World Cup Brasil, como também eleva o nível da banca de jurados e traz todo seu amor pela confeitaria, grande inspiração.

A presença de Beca Milano marca um momento especial para a Tiramisù World Cup Brasil, reforçando o reconhecimento que a competição tem conquistado por valorizar histórias reais, amadoras e apaixonadas pela gastronomia. O evento ainda contará com outros nomes de destaque da confeitaria e da gastronomia brasileira, formando um júri técnico responsável por avaliar cada preparo com critérios de sabor, textura, montagem e fidelidade à tradição italiana.

A Tiramisù World Cup foi criada em 2017, na Itália, e desde então já se consolidou como uma das mais queridas competições gastronômicas para amadores no mundo. No Brasil, a edição 2025 conta com o patrocínio oficial da marca italiana de biscoitos Matilde Vicenzi, do legítimo mascarpone Sterilgarda e do Instituto Gastronômico das Américas (IGA) — que será sede do evento em Campinas, como já foi nas etapas anteriores.

Com emoção garantida e um nível altíssimo de confeitaria amadora, a final brasileira da Tiramisù World Cup 2025 promete momentos inesquecíveis — tanto para quem compete quanto para quem acompanha de perto essa doce trajetória.

As inscrições para a Etapa Paulista seguem abertas até 22 de junho.

Saiba mais e inscreva-se pelo site: Link

Regras e categorias

A etapa Campinas irá revelar o campeão Paulista da TWC Brasil 2025 e terá uma diferença em relação às etapas anteriores dessa temporada, haverá competidores nas duas categorias possíveis: a Receita Original que leva os ingredientes tradicionais como mascarpone, gemas, açúcar, biscoito savoiardi, café e cacau; e a Receita Criativa, que além dos ingredientes tradicionais tem um ingrediente criativo escolhido pelo competidor para trazer um toque de criatividade, como o próprio nome diz. Os participantes serão avaliados por jurados especializados, com base em critérios como sabor, textura, apresentação e equilíbrio da receita.

O campeão da etapa Paulista se torna semifinalista e ganha o direito de disputar com os campeões regionais das etapas de Bento Gonçalves, Rio de Janeiro e Vitória. De embate de espátulas e bicos de coifeitar sairá o Campeão Brasileiro que terá hospedagem e passagens pagas pela Matilde Vicenzi para disputar a final mundial em Treviso, na Itália, em outubro.

Agora é a vez da comunidade italiana de Campinas, Capital Paulista e todo interior de São Paulo mostrarem sua paixão pela confeitaria e as tradições desse povo incrível!

Leia Mais notícias da cidade e região

Sobre Tiramisù World Cup Brasil

​A Tiramisù World Cup Brasil (TWC Brasil) é a edição nacional da renomada competição internacional dedicada a encontrar o melhor tiramisù do mundo. Seguindo os passos da Tiramisù World Cup Itália, a versão brasileira busca celebrar a tradição e a paixão por essa sobremesa italiana, oferecendo aos confeiteiros amadores locais a oportunidade de demonstrar suas habilidades e criatividade na preparação do tiramisù.​

Anualmente, a TWC Brasil realiza seletivas regionais que culminam na escolha do representante nacional para a competição internacional em Treviso, na Itália. Em 2023, o Brasil alcançou destaque ao vencer a 7ª edição da Copa do Mundo de Tiramisù, com a paulistana Patricia Guerra conquistando o título com uma reprodução fiel da receita tradicional. ​

Patrocinadores e parcerias de peso

Entre os patrocinadores, a TWC conta com a Harald, empresa referência no mercado de chocolates e coberturas, como patrocinadora oficial desta edição com a marca Melken. “Estar presente em iniciativas como essa reforça o compromisso da Harald com a valorização da confeitaria brasileira. Acreditamos no poder transformador da técnica, da criatividade e da paixão pelos doces. Acompanhar de perto todas as etapas da seletiva é uma forma de impulsionar talentos que representam o que há de melhor no nosso setor e reafirmar nosso papel como parceiros estratégicos no desenvolvimento dos confeiteiros profissionais em todo o país”, afirma Jonatas Fróes, gerente de comunicação da Harald.

Além da Harald e da Insigne Viagens, a edição 2025 da TWC Brasil conta oficialmente com patrocinadores como a italianíssima e patrocinadora mundial Matilde Vicenzi, referência na tradicional pastelaria italiana; o queijo mascarpone Latteria Soresina, ingrediente legítimo da receita original importado e distribuído no Brasil pela Calimp; o próprio IGA, com mais de 140 unidades no Brasil, América Latina e EUA, que reforça o compromisso da marca com a formação de talentos na gastronomia. E a Takataka, marca de calçados que entende tudo de conforto com estilo — e que chega para caminhar junto nessa doce viagem.

Leia + sobre gastronomia

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP