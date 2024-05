O Brasil figura globalmente entre os principais apreciadores de vinho, ocupando a 14ª posição no ranking mundial, segundo dados da Wine Intelligence, renomada consultoria do setor. Nesse cenário, o Elixir Restaurant & Lounge Bar destaca-se como um local único para os amantes dessa nobre bebida, oferecendo uma carta de vinhos composta por rótulos selecionados e raros no mercado brasileiro.

Com pratos inspirados no mediterrâneo, o restaurante de Campinas apresenta uma extensa seleção de vinhos cuidadosamente escolhidos para harmonizar de maneira perfeita com os pratos e proporcionar aos clientes uma experiência única a cada visita. “Cada garrafa da carta de vinhos é escolhida a dedo por uma verdadeira expert no assunto, uma ‘Caçadora de Vinhos’ que passou meses explorando as vinícolas italianas em busca dos melhores exemplares”, explica Vitor Pontes, diretor-geral e de marketing.

Essa exclusividade é o resultado de um minucioso trabalho de importação, liderado pela Italia Unique, uma importadora dedicada a trazer as bebidas exclusivamente para o Elixir, representando a máxima expressão das vinhas autóctones e internacionais. Originários de diversas regiões da Itália, como Toscana, Abruzzo, Sicília, Veneza e Puglia, esses vinhos únicos refletem a rica cultura do país europeu, proporcionando aos clientes uma autêntica experiência da tradição italiana.

O compromisso com a excelência da casa é reconhecido pela conquista do selo Star Wine List, um guia internacionalmente renomado que homenageia as mais notáveis cartas de vinhos em restaurantes ao redor do mundo. Localizado em Campinas, o Elixir – Restaurant & Lounge Bar tem a premissa de oferecer uma experiência gastronômica única, centrada em ingredientes frescos e locais, em um ambiente acolhedor onde a árvore da vida é inspiração por trás de cada criação.

SERVIÇO

Endereço: R. Gustavo Ambrust, 36 – Térreo – Cambuí, Campinas/SP

Funcionamento: Quarta a sábado, a partir das 18h

Para mais informações e reservas, acesse: Link