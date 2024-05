PSB Americana faz ‘esquenta’ este sábado

com a presença do líder local do partido e pré-candidato a vice Pastor Aílton e com a pré-candidata a prefeita Giovana Fortunato (PDT).

Leia + sobre política regional

O presidente do PSB Americana Pedro Salvador disse ao NM que o partido vem com chapa completa para as eleições deste ano. Entre os destaques estariam o engenheiro Vitor Coelho e o filho do ex-vereador Moacir Romero.

O evento terá palestrantes falando do cenário local, da participação do partido no cenário nacional, sobre comunicação eleitoral e esclarecimentos jurídicos para os pré-candidatos a vereador.

Para a corrida a vereador deste ano em Americana, cada partido poderá lançar chapa com até 20 candidatos a vereador, sendo obrigatória a presença de um mínimo de 6 candidatas mulheres.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP