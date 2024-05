DIG recupera caminhão furtado em Piracicaba

Ação da DIG de Americana terminou por recupera um caminhão

furtado em Piracicaba esta quinta-feira. Um receptador foi detido e com ele havia uma escopeta. A ação foi na rodovia SP 304, altura km 153 sentido Oeste já em Piracicaba. O mecânico preso foi A. D. B. F.

Policiais civis da DIG de Americana receberam informações privilegiadas dando conta que o caminhão placas NYO7A23, objeto de furto em 18 de fevereiro deste ano estaria estacionado em uma oficina mecânica situada na Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, altura do km 153 sentido Americana – Piracicaba.

O boletim de ocorrência foi feito no 4º Distrito Policial de Piracicaba. Diante desta informação, as equipes procederam às comunicações de praxe e, aportando no local, puderam observar a presença do cavalo mecânico que com o emplacamento ATL7D49.

Já no local verificou-se que funcionava uma espécie de oficina de veículos pesados e, ao lado, a residência do suspeito. Lá foram localizados uma arma de fogo calibre .12, marca Huglu, modelo GX812, nº 19A1614, com dezessete cartuchos do mesmo calibre.

Indagado se tinha informação do paradeiro do indivíduo que havia ordenado a remessa do caminhão para sua oficina. A. acabou indicando um imóvel em Piracicaba. Ele foi acompanhado de uma equipe policial, porém não havia nenhum morador no momento da visita, mas a ocorrência foi apresentada na DIG de Americana para adoção das medidas cabíveis.

O mecânico acabou sendo responsabilizado pelo crime de receptação qualificada.

