O deputado estadual Dirceu Dalben protocolou requerimento na Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável da Alesp (Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo), da qual é membro, solicitando a apuração de possíveis infrações ambientais em Paulínia. O parlamentar mora no município e também tem recebido reclamações da população com relação a fortes odores exalados no ar em diversos pontos da cidade, além de resíduos de cores variadas na região do bairro João Aranha e fuligens no Jardim Calegari e Jardim Fortaleza.

Além de protocolar o documento na comissão, Dalben também já encaminhou ofícios ao governador Tarcísio de Freitas, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, à Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente de Paulínia e à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

“Eu moro em Paulínia e a situação está insuportável. A população tem reclamado muito, inclusive moradores de cidades vizinhas. Temos que ficar em casa com vidros e portas fechados para amenizar um pouco o mau cheiro ou a sujeira”, falou o deputado.

Dalben solicita que a comissão e órgãos ambientais empreendam esforços para promover todas as atividades fiscalizatórias necessárias, com o objetivo de detectar os motivos pelos quais têm ocorrido os fatos e para que sejam adotadas as devidas providências no sentido de cessar eventuais irregularidades encontradas.

“Não sabemos a origem desses odores, desses resíduos. Então se faz necessário que a comissão e os órgãos ambientais investiguem, analisem, para que possamos ter identificado de onde vem, se são poluentes, e que sejam adotadas as medidas cabíveis. O quanto antes essas questões forem solucionadas, mais garantia de qualidade de vida para a população e menores os danos ao meio ambiente e à saúde pública”, explicou Dalben.

